В Нагорном Карабахе заявили о нарушении азербайджанской армией линии соприкосновения

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) заявили о нарушении войсками Азербайджана линии соприкосновения на участке Шуши—Лисагор. Власти незамедлительно проинформировали российских миротворцев об этом нарушении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

«25 марта ВС Азербайджана, в очередной раз попирая обязательства, принятые трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, нарушили зафиксированную данным документом на участке Шуши—Лисагор линию соприкосновения, и обеспечили определенное позиционное продвижение на территории Республики Арцах (местное название НКР)»,— сообщили в инфоштабе НКР (цитата по «Новости-Армения»).

Также в НКР отрицают заявления Азербайджана об «использовании горной дороги Степанакерт—Гайбалишен—Лисагор якобы для перевозки боеприпасов». В условиях блокады, начавшейся 12 декабря, эта горная дорога используется для организации гражданского и срочного сообщения между Степанакертом и четырьмя общинами Шушинского района, напомнили в инфоштабе.

Сегодня, 25 марта, Минобороны Азербайджана сообщило о том, что с целью не допустить незаконного использования расположенных рядом с Лачинским коридором дорог были приняты соответствующие меры.

Азербайджан перекрыл Лачинский коридор в конце 2022 года. Это единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах и Армению, в коридоре находятся российские миротворцы.

О попытках урегулировать конфликт читайте в публикации «Ъ» «Карабахский конфликт окружили с Запада».

Мария Федотова