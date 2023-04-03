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Коммерсантъ FM
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Louis Dreyfus прекратит поставки зерна из России с 1 июля

Минсельхоз РФ получил уведомление от российской дочки крупнейшего мирового трейдера Louis Dreyfus Company (LDC) — «Компания Луис Дрейфус Восток» — о прекращении экспорта зерна из РФ с 1 июля 2023 года. О планах зернового трейдера покинуть российский рынок в конце марта сообщали источники «Ъ». В Минсельхозе подчеркивали, что уход иностранных зерновых трейдеров не повлияет на объемы российского экспорта продовольствия.

«В настоящее время компания изучает возможности передачи существующего российского бизнеса и зерновых активов новым собственникам»,— сообщили в пресс-службе Минсельхоза (цитата по ТАСС). Louis Dreyfus владеет терминалом на Азовском море.

В конце марта стало известно о решении двух других международных трейдеров — Viterra и Cargill — сократить бизнес в России. По информации «Ъ», Viterra может продать долю в терминале «Тамань», которым владеет совместно с «Деметра-Холдинг», дочерняя структура «Витерра Рус» и терминал в Ростове-на-Дону могут быть переданы менеджменту.

Азовский терминал LDC был построен в 2017 году и стал первым собственным объектом трейдера в РФ. В основном LDC экспортирует из России пшеницу, ячмень, кукурузу. Объем мощностей для хранения продукции внутри страны — около 900 тыс. т. Численность персонала в России составляет примерно 650 человек.

Подробнее о крупнейших зерновых экспортерах — в материале «Ъ» «Поставщики перегрузили зерно».

Лусине Баласян

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