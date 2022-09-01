Поставщики перегрузили зерно

На фоне сложностей с поставками российского зерна за рубеж начал меняться состав крупнейших экспортеров. По итогам первых месяцев сезона из тройки выбыла «Деметра Трейдинг», а позиции укрепляют Viterra, агрохолдинг «Степь» и Louis Dreyfus. Агрохолдингам помогает наличие своего зерна, а международные игроки, вероятно, легче справляются с торговыми барьерами, возникшими из-за западных санкций.

Один из крупнейших экспортеров зерна «Деметра Трейдинг» заметно опустился в рейтинге по объемам отгрузок за неполные первые два месяца этого сезона. С 1 июля по 23 августа компания экспортировала около 140 тыс. тонн, что соответствует десятому месту, следует из данных, предоставленных “Ъ” источником на рынке. Первое место по объемам поставок сохранил ТД «Риф» Петра Ходыкина с более 1 млн тонн. «Астон» Вадима Викулова экспортировала свыше 800 тыс. тонн, Viterra — почти 580 тыс. тонн, агрохолдинг «Степь» — примерно 300 тыс. тонн, Louis Dreyfus — около 240 тыс. тонн. В компаниях комментарии не предоставили.

«Деметра Трейдинг» входит в «Деметра-Холдинг», где 45% контролирует ВТБ. Также в числе собственников — «Гранум» Таймураза Боллоева и Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова. Согласно ЕГРЮЛ, в августе 16,71% в «Деметра-Холдинге» получило АО «Валиансия». По данным участников рынка, в минувшем сезоне «Деметра Трейдинг» была второй по экспорту зерна из РФ с 4,5 млн тонн.

В списке крупнейших экспортеров появились и новые игроки. Как следует из имеющихся у “Ъ” данных, около 160 тыс. тонн зерна в этом сезоне экспортировала компания «Грейн Гейтс». Эта структура на 98% принадлежит «Валиансии», а остальным владеет гендиректор «Грейн Гейтс» Илья Алиев. Ранее он был топ-менеджером «Деметра-Холдинга», а до того работал в Louis Dreyfus. Связаться с «Грейн Гейтс» “Ъ” не удалось.

Как поясняли источники “Ъ” на рынке, у «Деметра Трейдинга» возникли сложности с экспортом зерна после введения санкций США в отношении ВТБ. Партнер адвокатского бюро «А-ПРО» Екатерина Макеева отмечает, что регуляторы США и ЕС особо обращают внимание на то, что поставки сельхозпродукции, включая зерно, не попадают под санкции. Но это не снимает запреты и ограничения, связанные с блокировкой активов попавших под санкции лиц, и ограничение на перевозки, в частности, доступа в порты судам под флагом России, добавляет она.

С началом военных действий РФ на Украине и новой волны западных санкций экспортеры российского зерна неоднократно отмечали сложности с фрахтом судов, страхованием грузов и проведением платежей. Условия для беспрепятственного доступа российского продовольствия на мировые рынки стали частью зернового соглашения в Стамбуле 22 июля. Но в МИД РФ отмечали, что, хотя первая часть сделки, связанная с вывозом зерна из украинских портов, работает, «блокирующие препятствия» для российских поставок сохраняются.

По оценкам «Совэкона», экспорт пшеницы из России в июле—августе может быть на уровне 5,9 млн тонн — это самый низкий показатель с сезона 2017–2018 годов и на 27% меньше прошлогоднего объема. Тем не менее в «Совэконе» на этой неделе повысили оценку экспорта пшеницы из РФ в сезоне до 43,1 млн тонн, что соответствует первому месту по поставкам в мире. Аналитики ожидают ускорения темпов экспорта при потенциальном укреплении мировых цен, а возможное ослабление рубля в ближайшие месяцы может оказать дополнительную поддержку. Кроме того, в «Совэконе» ждут постепенного снижения конкуренции со стороны ЕС, который активно поставлял пшеницу в начале сезона. По оценкам «Совэкона», которые приводит Reuters, средние цены на пшеницу из России с 12,5% протеина на прошлой неделе снизились на $10, до $315 за тонну (FOB).

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отмечает, что при текущей конъюнктуре рынка достаточно уверенно экспорт зерна идет у международных игроков и некоторых агрохолдингов. По его словам, последним помогает наличие собственного зерна, а глобальным компаниям, очевидно, легче расшивать те неформальные ограничения, которые сдерживают российский экспорт.

Анатолий Костырев