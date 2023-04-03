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Коммерсантъ FM
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Германия оштрафовала аудитора EY на €500 тыс. по делу обанкротившегося финтеха Wirecard

Сегодня, 3 апреля, германское Управление по надзору за аудитом (APAS) заявило об ответственности аудиторов обанкротившейся в 2020 году финтех-компании Wirecard. APAS сочло, что аудиторская компания нарушила свои профессиональные обязанности при проверке Wirecard в период с 2016 по 2019 год. При этом регулятор не стал делать вывод о том, намеренно ли аудитор игнорировал проблемы Wirecard или же пропустил их по халатности.

APAS запретило фирме в течение двух лет заключать новые контракты на аудит организаций, «представляющих общественный интерес». К ним относят все публичные компании, а также компании финансового, страхового и некоторых других секторов.

В решении регулятора не сообщается название аудиторской компании, однако как пишет газета Handelsblatt, речь идет об EY, которая занималась аудитом Wirecard. Теперь EY придется заплатить штраф €500 тыс., а пятерым ее сотрудникам, причастным к нарушениям,— штрафы в размере от €23 тыс. до €300 тыс.

Wirecard оказалась в центре скандала в июне 2020 года, когда EY обнаружила нехватку на счетах Wirecard €1,9 млрд. После начала расследования стало известно, что Wirecard регулярно завышала свои продажи, скрывала убытки и допускала другие серьезные нарушения. Вскоре после начала скандала компания обанкротилась, а ее генеральный директор Маркус Браун был арестован.

В декабре прошлого года в Германии начался судебный процесс над ним. В ходе расследования возникло и много вопросов к EY, не сумевшей вовремя обнаружить серьезные проблемы Wirecard.

Яна Рождественская

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