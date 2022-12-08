В Германии начался судебный процесс над бывшим главой Wirecard

В Мюнхенском региональном суде начался процесс над бывшим генеральным директором Wirecard Маркусом Брауном. Первое заседание прошло в одном из залов тюрьмы Штадельхайм. В целом же процесс под председательством пяти судей обещает растянуться на весь 2023 год. Судьям предстоит изучить материалы дела, собранные в 700 папках с документами, а общее количество заседаний должно составить около сотни.

Маркус Браун был арестован летом 2020 года и почти все это время находился под стражей. Он покидал тюрьму лишь в ноябре 2020 года, чтобы дать показания в парламенте Германии, который пытался выяснить, что же случилось с Wirecard.

Компания Маркуса Брауна подала заявление о банкротстве 25 июня 2020 года. Незадолго до этого на счетах компании была обнаружена масштабная нехватка средств — около €1,9 млрд. В ходе проверки выяснилось, что руководство стартапа годами скрывало его убытки, а также проводило платежи, связанные с порносайтами, азартными играми и так далее.

В марте текущего года Маркусу Брауну были предъявлены обвинения сразу в нескольких преступлениях: мошенничество в профессиональной сфере, совершенное группой лиц, растрата средств компании, манипулирование курсом акций компании, подделка ее отчетности. Если Маркуса Брауна признают виновным по всем этим пунктам, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Помимо экс-главы компании обвинения предъявлены еще двум бывшим топ-менеджерам Wirecard.

Кирилл Сарханянц