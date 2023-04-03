Сотрудников вагона-ресторана поезда Мурманск—Адлер будут судить за массовое отравление детей

Краснодарский следственный отдел на транспорте СКР завершил расследование уголовного дела об отравлении детей в вагоне-ресторане поезда Мурманск—Адлер, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКH.

Дело, фигурантами которого являются директор вагона-ресторана, а также повар и официант, передано в суд. Сотрудники общепита обвиняются в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление. От действий недобросовестных работников ресторана пострадали 123 ребенка и 8 взрослых.

Как ранее сообщал «Ъ», 6 августа 2021 года в больницы Белореченска, Апшеронска и Туапсе были доставлены 87 детей, ехавших в поезде Мурманск—Адлер. Дети направлялись в оздоровительные лагеря Туапсинского района, по дороге у них появились признаки острой кишечной инфекции.

В ходе расследования выяснилось, что заражение норовирусной инфекцией произошло от повара и официанта ресторана, которые скрыли свое заболевание от руководства. При этом директор вагона-ресторана не обеспечила контроль соблюдения санитарных норм и не организовала медицинское обследование персонала. Изначально фигурантов дела привлекали по двум статьям Уголовного кодекса РФ — «Оказание услуг ненадлежащего качества» (ст. 238 УК РФ) и «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» (ст. 236 УК РФ), сотрудники вагона-ресторана были задержаны. В ходе расследования обвинение было смягчено, в настоящее время по статье о нарушении санитарных норм обвиняемым грозит максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.

Анна Перова, Краснодар