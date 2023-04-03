Подозреваемую в организации взрыва в Петербурге отправили на допрос

Подозреваемую в организации взрыва в кафе на Университетской набережной, в ходе которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), Дарью Трепову допрашивают сотрудники МВД России. Она рассказала, что принесла статуэтку и готова сообщить, кто ее передал ей, пишет пресс-служба МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СК РФ Фото: СК РФ

«В настоящее время с задержанной проводятся процессуальные действия. По решению руководства МВД России в г. Санкт-Петербурге работает группа сотрудников ГУУР МВД России. Они оказывают практическую помощь сотрудникам ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в раскрытии этого резонансного преступления»,— сообщила официальный представитель МВД России Ирина Вовк.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал убийство Владлена Татарского терактом. Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) квалифицировал взрыв в кафе как теракт и связал его со спецслужбами Украины. НАК также назвал Дарью Трепову «активной сторонницей» «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом и запрещен в России).

По данным Telegram-канала SHOT, при задержании подозреваемая сказала, что ее «подставили» и «использовали». По данным источника издания, в операции по задержанию Дарьи Треповой было задействовано больше 100 силовиков.

На видео, опубликованном МВД России, подозреваемая говорит, что задержана за «пребывание на месте убийства Владлена Татарского», и признает, что принесла статуэтку на мероприятие. По ее словам, ранее этот бюст военкора ей передали. На вопрос о том, кто это сделал, она сказала, что расскажет позже.

Военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в принадлежащим бизнесмену Евгению Пригожину заведении «Стрит фуд кафе №1» вечером 3 апреля на своей творческой встрече, организованной движением «Киберфронт Z». По предварительной версии следствия, бомба была заложена в скульптуру-бюст самого Татарского, который ему подарила Дарья Трепова. Правоохранительные органы не исключают, что сама девушка не знала, что статуэтка начинена взрывчаткой, и ее могли использовать втемную. РБК со ссылкой на источники в органах пишет, что в организации покушения могло принимать участие несколько человек.

Всего в результате взрыва пострадало, по данным властей Петербурга на утро 3 апреля, 32 человека.

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