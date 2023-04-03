Число пострадавших при взрыве в Петербурге на встрече с военкором Татарским выросло до 32 человек

Как минимум 32 человека пострадали при взрыве в принадлежащем бизнесмену Евгению Пригожину кафе на Университетской набережной, где погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский). Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе Минздрава России.

По данным оперативных служб, состояние 10 пострадавших оценивается как тяжелое, 16 человек находятся в состоянии средней тяжести, среди них 14-летняя девочка, пять человек чувствуют себя удовлетворительно. Они получают помощь в стационаре. Одна из пострадавших от госпитализации отказалась, ей оказали помощь амбулаторно.

Взрыв в кафе «Стрит фуд» произошел около 18:10, сигнал в полицию Василеостровского района поступил в 18:13. В заведении в тот момент проходила творческая встреча с Владленом Татарским, организованная движением «Киберфронт Z». Сам Владлен Татарский погиб на месте. В качестве основной версии следствие рассматривает взрывчатку, заложенную в подаренную военкору статуэтку. Дело о гибели военкора завели по статье об убийстве общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подозреваемую в организации взрыва девушку задержали.

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