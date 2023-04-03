Оператор проекта «Сахалин-2» увеличил годовую прибыль почти в два раза

По итогам 2022 года чистая прибыль по МСФО оператора проекта «Сахалин-2» «Сахалинская энергия» выросла почти в два раза, до $4 млрд. Выручка компании составила $9,608 млрд, что в 1,7 раз больше показателя 2021-го. Об этом сказано в годовом отчете компании об устойчивом развитии (.pdf).

«В 2022 году получена рекордная годовая выручка от продажи СПГ по наиболее выгодным ценам в условиях высокой волатильности на рынках, масштабных логистических и финансовых ограничений — за счет высокой адаптивности и оперативного реагирования на изменения условий рынка, в том числе путем внедрения более гибких финансовых контрактных условий, включая получение платежей за углеводороды в альтернативной валюте»,— сказано в отчете.

За 2022 год компания отгрузила около 11,5 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) против 10,41 млн тонн в 2021-м, а также около 3,7 млн нефти против 4,16 млн тонн в 2021-м.

На долю Японии пришлось 60,6% всех отгрузок, Южной Кореи — 15,8%, Китая — 17,9%, Тайваня — 4,5%, Индонезию — 1,2%. Доля СПГ «Сахалина-2» составила 2,9% мирового спроса на энергоноситель. В Китай было поставлено 64,3% нефти от общего объема отгрузок, в Южную Корею — 26,8%, в Японию — 8,9%.

«В 2022 году доля Китая в структуре продаж общества продолжила расти, поскольку спрос со стороны покупателей в Южной Корее и Японии снизился из-за общей неопределенности в связи с введенными и рассматриваемыми мерами торговой политики стран G7»,— сказано в тексте отчета.

В 2022 году нефтегазовые проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» перевели в российскую юрисдикцию. Российское правительство разрешило иностранным акционерам продолжить участие в проектах. Американская Exxon и британская Shell вышли из проектов, японские компании сохранили свои доли.

Олеся Павленко