Reuters: Россия и Индия перешли на эталон Dubai в торговле нефтью

Российская «Роснефть» и индийская Indian Oil Corp решили отказаться от европейского бенчмарка Brent и перейти на азиатский Dubai в ценооборазовании в сделках по поставках российской нефти. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.

По информации Reuters, «Роснефть» удвоит поставки нефти в Индию в рамках новой сделки, о которой объявили 29 марта. Компания будет продавать каждый месяц до 1,5 млн тонн нефти (11 млн баррелей) в новом финансовом году (начался 1 апреля). «Роснефть» и Indian Oil Corp отказались прокомментировать Reuters информацию их источников.

Эталоны Brent и Dubai оцениваются в долларах. Европейские трейдеры и нефтяные компании используют при продажах нефти Brent, азиатские — Dubai. Reuters отмечает, что переход на Dubai продолжает тренд на перераспределение продаж российских энергоносителей в Азию после введения санкций против них на Западе.

29 марта стало известно, что «Роснефть» и Indian Oil Corp. подписали соглашение об увеличении поставок российской нефти в Индию. Точные цифры не раскрывались. 28 марта вице-премьер Александр Новак говорил, что поставки российской нефти в Индию по итогам 2022-го выросли в 22 раза. На российскую нефть приходится около трети всего нефтяного импорта Индии.

О соглашении — в материале «Ъ FM» «Нефть прибавит в объеме».

Олеся Павленко