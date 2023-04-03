Свердловчане потратили рекордную сумму на покупки в интернете банковскими картами

Жители Свердловской области за 2022 год совершили в интернете 595 млн операций на 2 трлн руб., сообщили в пресс-службе уральского ГУ Банка России. Это самые высокие показатели как по количеству, так и по сумме за последние 10 лет. Количество безналичных операций, проводимых свердловчанами, за год выросло на 9% до 2,2 млрд транзакций. Объем таких операций вырос на 15% и составил 4,2 трлн руб.

Чаще всего свердловчане используют банковские карты для покупок и переводов. Количество банковских карт у жителей Свердловской области выросло до 12,4 млн. 80% из них — национальной платежной системы «Мир». На одного жителя региона приходится в среднем по три карты.

Напомним, в Сбербанке жители Свердловской области за 2022 год совершили 92% платежей в интернете, что на 3% больше, чем годом ранее. Чаще всего в интернете свердловчане оплачивают услуги сотовой связи и телекома, что составляет 63,7% от общего объема онлайн-платежей. Услуги ЖКХ составляют 24,2%. Также онлайн пользователи оплачивают налоги, госпошлины и образовательные услуги.

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Диана Сунагатуллина