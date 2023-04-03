На проект реконструкции фонтана «Мальчик с кураем» в Уфе выделят до 3 млн рублей

Управление капитального строительства мэрии Уфы ищет подрядчика проведения до 1 сентября проектно-изыскательских работ по реконструкции фонтана «Мальчик с кураем» напротив Госцирка, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 2,8 млн руб. Итоги аукциона подведут 25 апреля. Работы профинансирует городской бюджет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Уфы Фото: Администрация Уфы

Победитель аукциона должен будет, в частности, предусмотреть под фонтаном монолитную насосную камеру с электрощитовой и подземный компенсационный резервуар. Объект будет работать с подсветкой.

Фонтан был создан в 1970-е годы. Его чаша, где установлена колонна со скульптурой мальчика с кураем, украшена башкирским орнаментом. Объект будет реконструирован в следующем году.

Венера Хисамова

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