На проект реконструкции фонтана «Мальчик с кураем» в Уфе выделят до 3 млн рублей

Управление капитального строительства мэрии Уфы ищет подрядчика проведения до 1 сентября проектно-изыскательских работ по реконструкции фонтана «Мальчик с кураем» напротив Госцирка, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 2,8 млн руб. Итоги аукциона подведут 25 апреля. Работы профинансирует городской бюджет.
Фото: Администрация Уфы
Победитель аукциона должен будет, в частности, предусмотреть под фонтаном монолитную насосную камеру с электрощитовой и подземный компенсационный резервуар. Объект будет работать с подсветкой.
Фонтан был создан в 1970-е годы. Его чаша, где установлена колонна со скульптурой мальчика с кураем, украшена башкирским орнаментом. Объект будет реконструирован в следующем году.