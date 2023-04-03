Эрдоган: нам нужно преподать урок США на этих выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция должна преподать урок США на выборах президента страны 14 мая. Он сделал такое заявление, комментируя встречу посла США в Турции Джеффри Флейкаса с кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Presidential Press Office, Reuters Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Presidential Press Office, Reuters

«Мы должны преподать Америке урок на этих выборах. Джо Байден говорит оттуда, что посол Байдена делает здесь? Он посещает Кемаля. Как тебе не стыдно, думай головой. Ты — посол. Твой собеседник здесь — президент»,— сказал господин Эрдоган (цитата по Star).

Встреча Джеффри Флейкаса и Кемаля Кылычдароглу прошла накануне. Реджеп Тайип Эрдоган после нее заявил, что дипломат должен «знать свое место», и закрыл для него возможность для встречи.

Выборы президента Турции должны пройти 14 мая. Основные кандидаты на пост — действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Господин Кылычдароглу делает ставку на перемены и полную перезагрузку власти в стране и возвращение к парламентской системе.

Подробнее о кандидатах — в материале «Ъ» «Время собирать кадры».

Олеся Павленко