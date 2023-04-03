РБК: подозреваемая в убийстве Татарского могла не знать, что в статуэтке было взрывчатое вещество

Следствие не исключает, что Дарья Трепова могла не знать о взрывчатом веществе в бюсте, который она принесла на встречу с военкором Владленом Татарским, сообщает РБК со ссылкой на источник в МВД. По его словам, девушка ранее переписывалась с военкором и посещала мероприятия с его участием.

Как уточнил собеседник РБК, полиция также отрабатывала список участников антивоенной акции, прошедшей в Санкт-Петербурге в феврале 2022 года, в которой участвовала в том числе Дарья Трепова. За это она была арестовала на десять суток по административной статье.

Взрыв произошел вчера, 2 апреля, в кафе Street Food Bar №1, где Владлен Татарский выступал с лекцией. Он погиб, ранения получил 31 человек. Из них восемь находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом), его передали в центральный аппарат СКР. Дарью Трепову объявили в розыск и задержали.

Подробнее о взрыве — в материале «Ъ» «Бомба для военкора».

Лаура Кеффер