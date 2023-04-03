Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

РБК: подозреваемая в убийстве Татарского могла не знать, что в статуэтке было взрывчатое вещество

Следствие не исключает, что Дарья Трепова могла не знать о взрывчатом веществе в бюсте, который она принесла на встречу с военкором Владленом Татарским, сообщает РБК со ссылкой на источник в МВД. По его словам, девушка ранее переписывалась с военкором и посещала мероприятия с его участием.

Как уточнил собеседник РБК, полиция также отрабатывала список участников антивоенной акции, прошедшей в Санкт-Петербурге в феврале 2022 года, в которой участвовала в том числе Дарья Трепова. За это она была арестовала на десять суток по административной статье.

Чем известен погибший военкор Владлен Татарский

Читать далее

Взрыв произошел вчера, 2 апреля, в кафе Street Food Bar №1, где Владлен Татарский выступал с лекцией. Он погиб, ранения получил 31 человек. Из них восемь находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом), его передали в центральный аппарат СКР. Дарью Трепову объявили в розыск и задержали.

Подробнее о взрыве — в материале «Ъ» «Бомба для военкора».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...