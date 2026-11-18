В начале января военные США провели операцию по захвату бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги. Их обвинили в причастности к наркоторговле и терроризму. Сейчас они заключены под стражу в Нью-Йорке. Временным президентом страны стала Дельси Родригес.