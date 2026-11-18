США и Венесуэла возобновили военное сотрудничество
США и Венесуэла подписали соглашение о восстановлении военного сотрудничества, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет во время визита в Каракас. Его слова приводит Associated Press.
По словам господина Хегсета, документ охватывает широкий спектр направлений — вооруженные силы двух стран будут «вместе тренироваться, сотрудничать, обмениваться разведданными, а также совместно использовать больше оборонной техники и возможностей». Дополнительных деталей соглашения в Пентагоне не раскрыли.
Министр обороны США заявил, что республика «превратилась из нашей самой агрессивной региональной угрозы в покладистого партнера в сфере безопасности».
В начале января военные США провели операцию по захвату бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги. Их обвинили в причастности к наркоторговле и терроризму. Сейчас они заключены под стражу в Нью-Йорке. Временным президентом страны стала Дельси Родригес.
В конце августа Каракас и Вашингтон объявили о заключении энергетической сделки, согласно которой Вашингтон получил контроль над частью венесуэльских нефтяных запасов.