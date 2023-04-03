«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Набсовет Сбербанка в середине марта рекомендовал выплатить инвесторам рекордные дивиденды — 25 руб. на акцию, после чего стоимость бумаг подскочила. Между тем на Западе сохраняется напряженная ситуация в банковском секторе, которая пока не влияет на рынок РФ. Что делать в этих условиях российским инвесторам? От каких компаний можно ждать повышенные дивиденды? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов побеседовал с руководителем управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания «Газпромбанк Инвестиций» Андреем Ваниным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

— В последнее время на российском рынке акций доминируют дивидендные темы. Сбербанк неожиданно для инвесторов заявил, что заплатит рекордные дивиденды, и, естественно, акции подскочили. Теперь инвесторы ждут и от других компаний чего-то подобного. Вопрос первый: кто следующим после Сбербанка может дать хорошие дивиденды?

— Хочется отметить, что мы еще в 2022 году акцентировали внимание инвесторов на том, что в первую очередь в это сложное время нужно ждать дивидендов от компаний. Именно они будут топливом для роста курсовой стоимости, и впоследствии сами деньги, которые получат инвесторы, могут быть направлены на покупку этих же акций либо других. Что касается тех, кто может вернуться к выплате дивидендов, наверное, список следующий: очень ждем «Магнит», надеемся на АЛРОСА, «Нижнекамскнефтехим». Может быть, еще металлурги нас порадуют дивидендами — «Северсталь», НЛМК. Хотя в ММК вот, например, вроде говорили о том, что в 2023 году платить их не планируют.

— А как ориентироваться инвесторам? Вот есть доходность по ОФЗ, к примеру, 10-11%, дивиденды должны быть выше этого уровня или хотя бы на этом же, чтобы акция хорошо росла?

— Возвращаясь к предыдущему вопросу, хочу сказать, что на компании, которые номинально иностранные, например, X5, Globaltrans, надежды меньше. Может быть, в 2024 году они тоже начнут платить дивиденды. Что касается уровня, то минимум — доходность по ОФЗ, но вообще хотя бы на 1-2% и более хотелось бы повыше, поскольку облигации федерального займа — вещь предсказуемая, понятная, а дивиденды могут быть, а могут и не быть. Поэтому базово — столько же, но лучше больше.

— Общая ситуация достаточно напряженная, в последние годы инвесторы живут в определенном напряжении. Сейчас новая тема — банковский кризис на Западе. Проблемы нарастают, но они вроде бы решаются. При этом постоянно возникают какие-то стрессы то в Европе, то в Соединенных Штатах. На нас это пока никак не влияет, но ситуация меняется. Может ли на нас она как-то отразиться? Чего ждать российским инвесторам от этого банковского кризиса на Западе?

— Я бы все-таки, по крайней мере пока, не называл это кризисом. На мой взгляд, проблема купирована, ФРС и Европейский центральный банк выделили необходимое количество денег для ее решения, так что пока не видится разрастание в какой-то действительно полномасштабный банковский кризис. Собственно, поэтому и нет особой реакции на нашем рынке. Если в банковском или каком-нибудь другом секторе проблемы будут более масштабными, тогда мы можем почувствовать, российский рынок это почувствует в первую очередь за счет снижения цен на сырьевые товары.

— Есть еще одна тема, тоже геополитическая в некоторой степени — отношения с Китаем. Вроде бы сблизились, вроде бы очень большие планы РФ с КНР, и вот здесь возникает вопрос по поводу перспектив «Газпрома». Возможно, будут строить ветку «Сила Сибири-2», обещают, что компенсируют недостачу по поставкам газа в Европу поставками в Китай. Отразится ли это как-то на акциях «Газпрома»? Можно ли ждать таких перспектив, о которых говорят эксперты?

— Надо понимать, что «Сила Сибири-2» — проект долгосрочный, это как минимум на несколько лет, поэтому в долгосрочной перспективе эффект будет. Еще хотелось бы отметить сельскохозяйственные компании, например, «Русагро», «Черкизово». Этот сектор очень долго ждет такого полномасштабного разрешения, выхода на китайский рынок. Плюс, вероятно, то же можно сказать о банковской отрасли. Мосбиржа недавно заявляла о том, что планирует получить прямой доступ к акциям КНР. Это все положительные истории. Единственное, все долго тянется, от слов нужно быстрее переходить к конкретике, от чего как раз и будет зависеть потенциал роста этих компаний.