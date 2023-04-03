Весной на службу в армию призовут более 7 тысяч срочников с Кубани

В Краснодарском крае, как и по всей стране, 1 апреля начался весенний призыв в армию. Он продлится до 15 июля. За это время из региона планируют призвать на срочную службу более 7 тыс. человек, пишут «Краснодарские известия».

30 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу. Всего в стране отправят служить 147 тыс. человек. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что солдаты-срочники не будут направляться в новые российские регионы.

В прошлом году, по данным издания, весной на Кубани на срочную службу призвали около 5,5 тыс. молодых людей, осенью — почти 6,4 тыс. человек.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram