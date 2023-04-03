Верховный суд не разрешил уменьшать алименты только из-за снижения зарплаты

Верховный суд России не разрешил сокращать размер алиментов, если у выплачивающего их родителя уменьшился размер заработной платы. Решение принято после рассмотрения жалобы по делу отца троих детей, который попросил снизить выплаты по алиментам после перехода на другую работу и снижения его дохода. Дело отправлено на пересмотр.

Согласно позиции ВС РФ, которую приводит РАПСИ, в случае изменения материального или семейного положения одной из стороны суды имеют право изменить установленный размер алиментов или освободить от их уплаты. При рассмотрении таких дел судам следует учитывать все виды доходов, в том числе от предпринимательской деятельности, имущества, а также от ценных бумаг, банковских вкладов, долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью.

Кроме этого, суды должны учитывать, что изменение материального или семейного положения не следует считать безусловным основанием для удовлетворения подобного иска. Для этого суду нужно установить, что изменения не позволяют продолжать выплачивать алименты в ранее установленных размерах. Суды также должны стремиться сохранить для ребенка прежний уровень жизни при решении о снижении выплат по алиментам, следует из постановления.

«Суд учитывает размер ранее выплачиваемой родителем на содержание ребенка денежной суммы, выясняет, посещает ли ребенок дошкольные или иные учреждения дополнительного развития (образования), например, занимается музыкой, рисованием, спортом, танцами и другими занятиями, поскольку размер алиментов должен позволять сохранить ребенку прежний уровень жизни и, в частичности, продолжить обучение, посещение кружков, дополнительных занятий»,— сказано в тексте постановления.

Олеся Павленко