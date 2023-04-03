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Коммерсантъ FM
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РБК: Россию по делу ЮКОСа представляет Marks & Sokolov с офисами в Филадельфии и Москве

Западные юрфирмы отказались представлять Россию по делу ЮКОСа в зарубежных судах. Новым представителем российской стороны стала компания Marks & Sokolov, у которой есть офисы в Москве и Филадельфии. Об этом сообщил РБК.

В начале 2023 года гендиректор «Международного центра правовой защиты» (МЦПЗ, сопровождает юридическую защиту от иностранных исков бывших структур ЮКОСа) Андрей Кондаков в заявлении американскому суду сообщил об отказе иностранным фирм от представления российских интересов. От работы с Россией в том числе отказалась швейцарская Schellenberg Wittmer и американская Debevoise & Plimpton. По его словам, поиск адекватной замены осложнили санкции против России.

По словам господина Кондакова, российская сторона встретилась с управляющими директорами юрфирмы Marks & Sokolov Брюсом Марксом и Сергеем Соколовым в Стамбуле в сентябре 2022 года. Позже Генпрокуратура выдала разрешение на то, чтобы Marks & Sokolov представляла российские интересы в иностранных судах. Как отмечает РБК, госзакупку на услуги Marks & Sokolov найти не удалось.

Marks & Sokolov зарегистрирована в России под названием ООО «Маркс и Соколов», ее единственный учредитель — Сергей Соколов. Согласно информации на сайте компании, она предоставляла интересы АЛРОСА, «Газпрома», «Северстали», «Норникеля» и украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

В 2003 году в России началось уголовное преследование владельцев ЮКОСа. В 2014 году после почти десятилетних разбирательств международный арбитражный суд в Гааге единогласно пришел к выводу, что экспроприация ЮКОСа была незаконной и политически мотивированной. Суд также присудил бывшим мажоритарным акционерам компании более $50 млрд в качестве компенсации.

В феврале 2020 года Апелляционный суд Гааги оставил решение в силе. Верховный суд Нидерландов подтвердил это решение в ноябре 2021 года.

В 2013 году Yukos Capital также инициировала арбитражное разбирательство против России с требованием выплатить $13 млрд в качестве компенсации. Компания заявляла, что выдала ЮКОСу займы, которые не были возвращены из-за банкротства и ликвидации компании по решениям российский властей. Предприятия ЮКОСа «Юганскнефтегаз» и «Самаранефтегаз» заняли у Yukos Capital $11,2 млрд и $2,4 млрд руб. соответственно. Российские власти утверждали, что средства принадлежали компании ЮКОС и использовались в нелегальных схемах для вывода средств и уклонения от уплаты налогов.

Олеся Павленко

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