Вторую очередь пассажирского терминала аэропорта Толмачево начнут строить в 2024 году

Строительство второй очереди пассажирского терминала новосибирского аэропорта Толмачево (входит в группу «Новапорт») планируется начать в 2024 году, рассказал «Ъ-Сибирь» председатель совета директоров «Новапорт Холдинг» Роман Троценко.

По его словам, проект уже готов. Инвестиции в строительство составят 14 млрд руб., вместе с подготовительными работами - 18 млрд.

Общий объем инвестиций в первую очередь строительства составил около 18,2 млрд руб. В рамках первой очереди построен пассажирский терминал площадью около 58 тыс. кв. м, его пропускная способность – около 1,8 тыс. пассажиров в час.

Ранее сообщалось, что в результате строительства обеих очередей общая площадь терминального комплекса вырастет вдвое — до 100 тыс. кв. м, также удвоится пропускная способность терминалов внутренних и международных воздушных линий. На 2020 года она составляла 3,1 тыс. пассажиров в час. Руководство Толмачево заявляло, что выполнить всю программу модернизации аэровокзала с общим объемом инвестиций около 20 млрд руб. «Новапорт» планирует к 2025 году.

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Дарья Решетникова, Анна Егорова