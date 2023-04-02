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«Интерфакс»: подозреваемая в организации взрыва, убившего военкора Татарского, задержана

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую в организации взрыва в петербургском кафе, в котором погиб военный корреспондент Максим Фомин (Владлен Татарский). Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Задержанную зовут Дарья Трепова, ей 26 лет, утверждает агентство. Сейчас она доставлена к следователю на допрос.

Взрыв в кафе «Стрит фуд», принадлежащим бизнесмену Евгению Пригожину, произошел около 18:10. В заведении в тот момент проходила творческая встреча с Владленом Татарским, организованная движением «Киберфронт Z». Сам Владлен Татарский погиб на месте. В качестве предварительной версии следствие рассматривает взрывчатку, заложенную в подаренную военкору статуэтку. Всего в результате взрыва пострадало 25 человек, из которых 19 попало в больницы. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.

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