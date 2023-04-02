Дело о гибели военкора Татарского при взрыве в Петербурге завели по статье об убийстве общеопасным способом

Следственный комитет России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом) после взрыва в кафе на Университетской набережной в центре Петербурга, в котором погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский). Количество пострадавших при инциденте выросло до 19 человек, передает пресс-служба СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Сегодня в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв неизвестного взрывного устройства. По предварительным данным, в результате этого погиб военкор, известный под псевдонимом Владлен Татарский, также ранения различной степени тяжести получили 19 человек. Информация о количестве пострадавших уточняется»,— говорится в сообщении.

На расследование дела по решению руководства министерства внутренних дел направлена группа сотрудников Главного управления уголовного розыска, сообщает «МВД Медиа». Работу по раскрытию преступления взяло на контроль руководство министерства.

По имеющимся данным, взрыв произошел во время творческой встречи с Владленом Татарским, организованном движением «Киберфронт Z». Следствие в качестве основной версии рассматривает детонацию подаренной военкору статуэтки, в которую была заложена взрывчатка.

В беседе с «Ъ-СПб» куратор «Общество. Будущее» Савва Федосеев рассказал, что Владлен Татарский до мероприятия в кафе на Университетской набережной выступал в петербургской книжной лавке «Листва». Военкор с 13 до 15 часов подписывал книги и общался с гостями, обсуждал будущие проекты. Господин Федосеев подчеркнул, что мероприятие в «Листве» было закрытым.

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