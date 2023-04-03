В Новосибирске полиция изъяла почти 180 тыс. литров нелегального пива

Сотрудники управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу изъяли в Новосибирске почти 180 тыс. литров нелегального пива. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Досмотрев склад, арендованный одним из ООО в Ленинском районе областного центра, полицейские обнаружили более 4 тыс. емкостей с пивом и пивными напитками под разными наименованиями. Проверка установила, что слабоалкогольная продукция не была внесена в систему ЕГАИС.

Изъятый товар передан на досудебное хранение. В отношении фирмы возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 14.16 КоАП (оборот алкогольной продукции без сопроводительных документов, подтверждающих качество товара и легальность торговли), наказание за это — штраф в размере до 300 тыс. руб.

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Илья Николаев