В Новосибирске полиция изъяла почти 180 тыс. литров нелегального пива

Сотрудники управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу изъяли в Новосибирске почти 180 тыс. литров нелегального пива. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ
Досмотрев склад, арендованный одним из ООО в Ленинском районе областного центра, полицейские обнаружили более 4 тыс. емкостей с пивом и пивными напитками под разными наименованиями. Проверка установила, что слабоалкогольная продукция не была внесена в систему ЕГАИС.
Изъятый товар передан на досудебное хранение. В отношении фирмы возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 14.16 КоАП (оборот алкогольной продукции без сопроводительных документов, подтверждающих качество товара и легальность торговли), наказание за это — штраф в размере до 300 тыс. руб.