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Коммерсантъ FM
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«Известия»: россиян обяжут впускать коммунальщиков для установки умных счетчиков

Минстрой предлагает обязать собственников квартир и домов впускать работников сферы ЖКХ для установки и обслуживания умных счетчиков, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад ведомства в правительство. Предполагается введение штрафа за повторный отказ в доступе коммунальщикам.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева назвала недопуск сотрудников ЖКХ в жилье «глобальной проблемой». По ее словам, возникают проблемы при проведении капремонта, обслуживании газового оборудования, проверке незаконных перепланировок и в других ситуациях. Она отметила, что сейчас без согласия жильцов можно войти в квартиру только в случае аварий при угрозе жизни соседям. В остальных случаях необходимо получать разрешение через суд.

Минстрой в 2022 году, как сообщал «Ъ», предлагал включать в тарифы на тепло и воду расходы на строительство и обслуживание «цифровой инфраструктуры», включая установку умных приборов учета. Федеральная антимонопольная служба выступала против изменений принципов расчета платежа. В марте 2023 года «Известия» также сообщили, что Минстрой предложил включить в тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг расходы на установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла.

Об установке умных счетчиков во всех новых квартирах — в материале «Ъ» «Цифровизация постучала».

Леонид Уварчев

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