Расследование взрыва в Петербурге взял на контроль центральный аппарат СКР

Ход расследования взрыва в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, при котором погиб военкор Владлен Татарский, поставлен на контроль центральным аппаратом Следственного комитета России. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершенное общеопасным способом).

«Дальнейший ход расследования уголовного дела по указанию главы ведомства поставлен на контроль в центральном аппарате СК России»,— сообщила пресс-служба СКР.

Взрыв произошел в кафе Street Food Bar №1 по адресу Университетская набережная, дом 25. В кафе проходила лекция Владлена Татарского о профессии военкора. Ее организовал дискуссионный клуб «Кибер Фронт Z».

При взрыве погиб Владлен Татарский. Как сообщило РБК со ссылкой на источники, спецслужбы давно знали о готовящемся на военкора покушении. Еще 25 человек пострадали, 19 из них госпитализировали. Шесть человек находятся с тяжелом состоянии.

По одной из версий, взрывное устройство с поражающими элементами, было спрятано в статуэтке, которую Владлену Татарскому подарила поклонница. Мощность взрывного устройства могла составить, по предварительным оценкам, от 200 до 450 г тротила.

Анастасия Ларина