Дорогой президент

На президентские выборы в 2024 году с учетом потенциального второго тура планируется выделить 33 млрд руб. Это следует из внесенного правительством в Госдуму проекта бюджета на 2023 год. Потратить такую сумму на президентскую кампанию запланировали еще в прошлом году одновременно с закреплением в избирательном законодательстве института многодневного голосования. Эксперты считают, что решение о его применении на предстоящей федеральной кампании фактически принято.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На грядущие в 2024 году президентские выборы в бюджете 2023 года зарезервировано 33,2 млрд руб. Для сравнения: президентская кампания 2018 года обошлась государству в 24,1 млрд руб., а выборы 2012 года стоили 10,4 млрд руб. Бюджет на организацию президентской кампании традиционно закладывается на год, предшествующий году голосования, и пролонгируется на следующий. Как ранее объясняла председатель Центризбиркома Элла Памфилова, голосование за главу государства проходит в марте, но избирательная кампания стартует в начале декабря, и в течение десяти дней с момента объявления выборов все деньги на первый тур должны быть перечислены в регионы.

Плановые расходы на организацию президентских выборов были увеличены еще в прошлом году. Если в бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов на эти цели было зарезервировано всего 19,8 млрд руб., то уже осенью 2021 года их стоимость возросла до 33,2 млрд. Примерно в то же время в избирательном законодательстве появилась норма, позволяющая Центризбиркому принимать решение о проведении голосования в течение нескольких (но не более трех) дней. По закону комиссия должна определиться по этому вопросу в течение десяти дней с момента официальной публикации решения о назначении выборов.

Эксперты отмечают, что формат многодневных выборов как раз и может объяснять такой рост расходов на организацию голосования. Оплата труда работников избиркомов составляет львиную долю всех расходов, напоминает руководитель центрального исполкома партии «Новые люди» и бывший председатель ярославского облизбиркома Олег Захаров. Члены участковых комиссий получают почасовую оплату, и их выход на работу в пятницу и субботу — это большая сумма, вполне сопоставимая с анонсированным увеличением затрат, считает эксперт. В то же время расходы не растут линейно, поскольку в пятницу и субботу комиссии не дежурят в полном составе. Плюс следует учитывать индексацию самих выплат в связи с инфляцией, добавляет господин Захаров.

Авторы нынешнего проекта бюджета также предлагают увеличить на 2,6 млрд руб. финансирование цифровых сервисов, предусмотренное для участников избирательного процесса в 2023 году в рамках национальной программы «Цифровая экономика». В пояснительной записке такое решение объясняется «перераспределением бюджетных ассигнований с иных мероприятий». Напомним, что именно в рамках этой программы в последние годы проходила реализация цифровых сервисов — таких как «мобильный избиратель» и дистанционное электронное голосование.

Член Центризбиркома Евгений Колюшин полагает, что фактически решение о многодневном голосовании на президентских выборах-2024 уже принято, хотя, разумеется, юридически его еще предстоит оформить. Отметим, что эксперты неоднократно говорили, что многодневное голосование сокращает возможности общественного контроля за процедурой волеизъявления. В то же время, по данным опроса ВЦИОМа от октября 2020 года, 61% россиян сочли такую форму более удобной.

Отметим, что выборы в Госдуму 2021 года — а это была первая федеральная кампания, где голосование проходило в течение нескольких дней,— тоже оказались дороже всех предшествующих. На них было выделено 21,4 млрд руб., а потрачено 18,4 млрд. Для сравнения: на парламентскую кампанию 2016 года израсходовали 10,3 млрд руб., а на выборы депутатов Госдумы в 2011 году — всего 7 млрд руб.

Анастасия Корня