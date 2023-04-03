К условному сроку добавили реальный штраф

Условным наказанием и штрафом в размере 4,8 млн руб. для каждого завершилось судебное разбирательство дела решальщиков Евгения Добровольского и Ивана Алехина. Оба признаны судом виновными в посредничестве в коммерческом подкупе заместителя генерального директора Российского фонда развития информационных технологий Ильи Костунова. За 600 тыс. руб. фигуранты дела добивались рассмотрения без очереди заявок на гранты для ООО «Бизнес-платформа Российского союза промышленников и предпринимателей», а также ООО «Глобус Технолоджи», разрабатывающего коммуникационные платформы для бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Тверской райсуд столицы рассматривал дело двух решальщиков полгода, причем за это время было проведено лишь семь заседаний. Да и большинство из них было отложено в связи с неявкой вызванных в суд свидетелей.

В конце концов райсуд признал Ивана Алехина и Евгения Добровольского виновными в посредничестве в коммерческом подкупе за совершение заведомо незаконных действий (ч. 2 ст. 204.1 УК РФ). Иван Алехин получил три года лишения свободы условно, Евгений Добровольский — пять лет условно. Обоим, кроме того, назначен трехлетний испытательный срок, а также штраф — по 4,8 млн руб. каждому. Устанавливая величину штрафа, суд посчитал, что она должна равняться восьмикратной сумме, предложенной осужденными в качестве подкупа.

Как ранее сообщал “Ъ”, Евгений Добровольский и Иван Алехин были задержаны оперативниками ФСБ днем 28 июля 2022 года в ресторане «Шпатен-Хаус» на 2-й Тверской-Ямской улице. Задержанию предшествовало заявление от заместителя главы Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) Ильи Костунова, который сообщил, что в отношении него имела место попытка коммерческого подкупа.

Как выяснилось во время расследования, в конце июня прошлого года решальщики начали искать возможность обеспечить рассмотрение без очереди заявок на получение бюджетных грантов для двух компаний — ООО «Бизнес-платформа РСПП» и ООО «Глобус Технолоджи». Судя по сайту первой фирмы, она занимается разработкой мессенджера, который «обеспечивает связь со специалистами и бизнесменами», входящими в Российский союз промышленников и предпринимателей, членами РСПП, а также получение информации, контакта или совета. Вторая компания разрабатывает коммуникационные платформы для бизнеса.

Выполнить поставленную задачу, как следует из материалов дела, фигуранты решили при помощи денег. Для этого Иван Алехин познакомил своего приятеля с Ильей Костуновым, в чьи должностные обязанности как раз и входят организация и контроль за проведением конкурсных отборов на предоставление бюджетных грантов, а также подписание соглашений в случае одобрения поданных заявок. Во время разговора, который состоялся 23 июня, Евгений Добровольский пояснил заместителю главы РФРИТ, что от того требуется нарушить процедуру проведения конкурсного отбора, дав при этом понять, что данная услуга будет оплачена. Была названа и сумма вознаграждения — 600 тыс. руб.

Учрежденный в 2017 году РФРИТ создавался для поддержки разработок российского программного обеспечения и развития инновационной инфраструктуры в сфере информационно-коммуникационных технологий. Однако затем профиль его деятельности изменился, и теперь основным направлением считается поддержка, в том числе финансовая, российских IT-разработчиков, проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений.

Выслушав собеседников, замглавы фонда, однако, решил обратиться в ФСБ, после чего все дальнейшие переговоры и личные встречи между сторонами, которые продолжались более месяца, проходили уже под контролем оперативников. А после того как все трое договорились о времени и месте передачи денег, операция вступила в финальную фазу. После того как вся оговоренная сумма вознаграждения наличными в обеденный перерыв была передана Илье Костунову, Ивана Алехина и Евгения Добровольского задержали. Позже решением суда оба были отправлены под домашний арест.

Стоить отметить, что, по данным источников “Ъ”, изначально решальщикам было предъявлено более тяжкое обвинение — в коммерческом подкупе, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 204 УК РФ), однако затем оно по каким-то причинам было смягчено.

Владислав Трифонов