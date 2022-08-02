За грантами пришли без очереди

Как стало известно “Ъ”, Тверской суд отправил под домашний арест решальщиков Евгения Добровольского и Ивана Алехина. Они являются фигурантами дела о коммерческом подкупе заместителя генерального директора Российского фонда развития информационных технологий Ильи Костунова. За 600 тыс. руб. решальщики добивались рассмотрения без очереди заявок на выдаваемые фондом гранты двух компаний, в том числе ООО «Бизнес-платформа Российского союза промышленников и предпринимателей».

Решением Тверского суда Евгений Добровольский и Иван Алехин отправлены под домашний арест до 28 сентября 2022 года, сообщила “Ъ” представитель суда Ксения Розина. Оба арестованных официально не работают и, по данным “Ъ”, являются фигурантами дела о попытке коммерческого подкупа заместителя главы Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) Ильи Костунова. Его расследованием сейчас занимается московское следствие СКР.

Учрежденный в 2017 году РФРИТ создавался для поддержки разработок российского программного обеспечения и развития инновационной инфраструктуры в сфере информационно-коммуникационных технологий. Однако теперь его основным направлением деятельности считается поддержка отечественных IT-разработчиков для развития экспорта технологий. Фонд выдает гранты на поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений. До 2024 года РФРИТ должен направить на грантовую поддержку 20,5 млрд руб. и 7 млрд руб. на возмещение затрат по использованию российского ПО малым и средним бизнесом.

По версии следствия, в конце июня этого года решальщики Добровольский и Алехин разработали преступный план, частью которого являлась передача денег лицу, «выполняющему управленческие функции» в РФРИТ. Деньги планировалось передать заместителю гендиректора фонда за рассмотрение без очереди заявок на получение бюджетных грантов от ООО «Бизнес платформа РСПП» и ООО «Глобус Технолоджи». Первая, судя по ее сайту, занимается разработкой мессенджера, который «обеспечивает связь со специалистами и бизнесменами», входящими в Российский союз промышленников и предпринимателей. Вторая фирма разрабатывает коммуникационные платформы для бизнеса.

Чтобы выполнить задуманное, говорится в деле, господин Алехин 23 июня познакомил своего приятеля Добровольского с Ильей Костуновым, в чьи должностные обязанности как раз и входят организация и контроль за проведением конкурсных отборов на предоставление грантов, а также подписание соглашений в случае одобрения заявки. Во время разговора, по данным “Ъ”, господин Добровольский пояснил заместителю главы РФРИТ, что от того требуется нарушить «процедуру проведения конкурсного отбора на предоставление грантов», но дал при этом понять, что услуга будет оплачена, назвав цену 600 тыс. руб. Однако, выслушав собеседников, Илья Костунов обратился в ФСБ, и дальнейшие переговоры проходили под контролем чекистов. Телефонные переговоры и личные встречи между сторонами продолжались более месяца, наконец, они договорились о времени и месте передачи денег. Встреча была назначена на 28 июля 2022 года в ресторане Spaten House на 2-й Тверской-Ямской улице. Все трое встретились в обеденный перерыв, и около 13:00 после передачи всей суммы пятитысячными купюрами Евгений Добровольский был задержан оперативниками. Решальщикам предъявили обвинение в коммерческом подкупе, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 204 УК РФ).

Владислав Трифонов