Армения мотает на МУС

Ереван, собравшийся ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС), старается успокоить возмущенную этим Москву. Вице-спикер армянского парламента Акоп Аршакян заверил: у Армении нет намерения арестовывать президента РФ. Он также предложил российской стороне подписать соглашение, которое должно нейтрализовать влияние решений МУС на отношения с Россией. Москва по разным каналам дала понять Еревану, что для нее ратификация Римского статута неприемлема и она рассчитывает, что проблема решится в «союзническом ключе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-спикер армянского парламента Акоп Аршакян (на переднем плане) заверил: у Армении нет намерения арестовывать президента России

Фото: National Assembly of Armenia Вице-спикер армянского парламента Акоп Аршакян (на переднем плане) заверил: у Армении нет намерения арестовывать президента России

Фото: National Assembly of Armenia

Движение Еревана в сторону ратификации Римского статута, который Армения подписала в 1998 году, началось до того, как МУС выписал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Соответствующий проект закона правительство Армении одобрило еще 29 декабря 2022 года.

Власти страны тогда объясняли это желанием привлечь к ответственности Азербайджан, с которым и после второй карабахской войны 2020 года продолжается жесткое противостояние. Так, в сентябре прошлого года в боях, которые перекинулись на территорию Армении, погибли сотни военнослужащих с обеих сторон. Азербайджанские войска тогда вошли на армянскую территорию и заняли там доминирующие высоты. А потом в сети появились кадры казни сложивших оружие армянских солдат. Ереван тогда обвинил Баку в совершении военных преступлений и начал процесс ратификации Римского статута Международного уголовного суда.

Это осложнило и без того натянутые отношения Армении с Россией, обусловленные тем, что курируемая Москвой ОДКБ не стала вмешиваться в конфликт с Азербайджаном на стороне Армении, хотя из Еревана поступили запросы на этот счет. Это привело к ряду демаршей со стороны армянских властей и резкому снижению рейтинга одобрения России в качестве союзника в армянском обществе. Премьер Никол Пашинян отказался подписать итоговую декларацию саммита ОДКБ, проходившего в Ереване 24 ноября 2022 года. Затем Армения уведомила об отказе проводить ранее запланированные военные учения военного блока на своей территории в 2023 году.

Параллельно Армения договорилась с ЕС о развертывании его долгосрочной мониторинговой миссии на своей территории вдоль границы с Азербайджаном, оставив без ответа заявления России о готовности ОДКБ направить туда своих наблюдателей.

А совсем недавно армянские власти отказались от своей квоты на должность заместителя генсека ОДКБ.

Тем не менее в прошлом году Россия никак не реагировала на желание Еревана распространить юрисдикцию МУС на свою территорию. Но после того как 17 марта этого года суд выписал ордер на арест Владимира Путина и госпожи Львовой-Беловой, отношения Армении с МУС Москвой стали восприниматься иначе. Решение Конституционного суда (КС) республики, 24 марта признавшего соответствующими конституции обязательства по Римскому статуту, сначала вызвало информационную волну.

СМИ стали задаваться вопросом, обяжет ли ратификация Римского статута парламентом (это финальный шаг после решения КС) власти Армении, являющейся союзником России по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), арестовать российского лидера.

За информационной волной последовала политическая. 27 марта два главных государственных информационных агентства России — ТАСС и «РИА Новости» — с небольшой разницей во времени выпустили идентичный комментарий источника в российском МИДе. «В Москве считают абсолютно неприемлемыми планы официального Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных “ордеров” МУС в отношении российского руководства»,— цитировали агентства каждое своего собеседника, который к сказанному добавил, что Ереван предупрежден «о крайне негативных последствиях их возможных шагов для двусторонних отношений с Москвой».

А 30 марта на еженедельном брифинге отношения Армении и МУС прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она была лаконична и про негативные последствия не упоминала. «Тема является предметом обсуждения в ходе контактов на высоком уровне как в Москве, так и в Ереване. Не считаем нужным разглашать детали. Предполагаем, что сюжет будет урегулирован в союзническом и взаимоприемлемом ключе»,— отметила представитель МИДа.

Так совпало, что уже на следующий день — в прошлую пятницу — проблемы возникли совсем на другом направлении. Россельхознадзор сообщил на своем сайте о том, что 31 марта между ветеринарными службами РФ и Армении состоялись переговоры, «в ходе которых обсуждались результаты проведенной с 20 по 24 марта 2023 года инспекции молокоперерабатывающих предприятий Армении».

«В ходе совещания поднимался вопрос о невозможности армянской ветеринарной службы гарантировать безопасность производимой молочной продукции для российских получателей. Учитывая результаты переговоров и неудовлетворительные результаты инспекции (о них ведомство сообщило 28 марта), Россельхознадзор обратился в ветеринарную службу Армении с просьбой приостановить с 5 апреля 2023 года сертификацию молочной продукции в Россию со всех предприятий страны. Возможность возобновления поставок будет обсуждена дополнительно, по итогам проведенной армянской стороной работы по устранению выявленных нарушений»,— сообщили в Россельхознадзоре.

Это совпадение вызвало предположения о том, что решение Россельхознадзора — форма давления на Армению.

Тем более что ранее политические разногласия Москвы с соседями нередко приводили к проблемам с поставками в Россию вина, растениеводческой и молочной продукции. В разные годы это касалось Грузии, Молдавии, Белоруссии.

Армянские власти, впрочем, отрицают как нарушение существующих в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) технических регламентов в производстве молочных продуктов, так и наличие политической составляющей в решении российской стороны. «Мы находимся в контакте с нашими (российскими.— “Ъ”) партнерами, у нас будет встреча на следующей неделе, я думаю, что нет никакого политического контекста. Все связано только с обеспечением высоких стандартов пищевой безопасности»,— сказал журналистам глава Минэкономики Армении Ваан Керобян.

Эксперты и оппозиция считают иначе. «Если бы отношения между нашими странами складывались без неровностей, тогда такие проблемы решались бы посредством внутренних каналов коммуникации, без публичных месседжей и заявлений»,— отметил в беседе с “Ъ” глава общественной организации «Осведомленный и защищенный потребитель» Бабкен Пипоян. Он не исключил, что в производимой в Армении молочной продукции могли быть допущены нарушения.

С ним согласен депутат от фракции оппозиционного блока «Армения», экс-министр сельского хозяйства Армении Артур Хачатрян. «Решение придать огласке проблему и не решать в рабочем порядке уже говорит о наличии противоречий, которые не связаны с российскими и армянскими надзорными органами. Скорее всего, речь идет о противоречиях на более высоком политическом уровне»,— предположил он в беседе с “Ъ”.

По данным Статистического комитета Армении, в 2022 году в стране было произведено 26,33 тыс. тонн сыров и творога, 8,73 тыс. тонн кисломолочных продуктов, 8,96 тыс. тонн мороженого. По таможенным данным, которые приводит News.am, в первом полугодии 2022 года Армения экспортировала в Россию 953 тонн сливочного масла и молочной пасты, 648 тонн сыров и творога, 313 тонн сливок, кефира и простокваши и 46 тонн иных молочных продуктов на общую сумму около $10 млн. Россия в январе—ноябре 2022 года импортировала 5,8 млн тонн молочной продукции стоимостью $3,14 млрд, сообщало отраслевое агентство Milknews. Более 80% поставок приходится на Белоруссию, также в число основных поставщиков молочных продуктов в РФ входят Аргентина, Казахстан, Уругвай и Киргизия.

Таким образом, приостановка экспорта армянской молочной продукции в Россию не выглядит фатальной для производителей из Армении. Однако в Ереване высказывают опасения, что могут последовать и другие ограничения.

И вот они, c учетом того что Россия является основным рынком сбыта сельхозпродукции, могут оказаться чувствительными для отрасли.

«Армянским производителям будет нанесен двойной удар. Во-первых, запрет на ввоз молочной продукции ослабляет позиции армянских производителей на российском рынке. Вернуться и снова занять нишу будет сложно. Во-вторых, невозможно сразу переориентировать экспорт на другие рынки. Потенциальным рынком является ЕС, но там куча регламентов, которым нужно соответствовать, а в этом направлении работы не осуществлялись»,— сказал “Ъ” армянский экономист Армен Ктоян.

Он выразил опасение, что при усугублении политических противоречий Россия может распространить запрет и на другую продукцию: «Мы ведь понимаем и знаем, что Россельхознадзор принимает те или иные решения также исходя из политической конъюнктуры».

Политическая конъюнктура между тем стала меняться. Вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян заявил в интервью изданию Armenpress, что услышал опасения Москвы насчет влияния ратификации Римского статута МУС на двусторонние отношения.

Комментируя тему возможного ареста Владимира Путина, если он посетит Армению после ратификации ею Римского статута, господин Аршакян ответил: «Естественно, у правящей партии и команды нет такого намерения или желания».

Чтобы урегулировать этот вопрос с Россией, Акоп Аршакян предложил Москве подписать специальное соглашение, которое снимет все опасения. «Не далее как сегодня (интервью было опубликовано 1 апреля.— “Ъ”) мы подписали с другой страной соглашение, согласно которому Римский статут не повлияет на наши двусторонние отношения. Такое урегулирование может быть и с Россией. Но это всего лишь один из вариантов. Есть и другие варианты. Ясно одно: мы услышали опасения, высказанные Российской Федерацией, и я думаю, что мы сможем добиться того, чтобы обеспечение дальнейшего процесса, связанного с Римским статутом, не наносило ущерба стратегическим отношениям между Арменией и Россией»,— заявил парламентарий.

В своем интервью господин Аршакян не уточнил, с какой именно страной Ереван заключил соглашение, касающееся Римского статута. На запросы “Ъ” на этот счет, направленные в МИД Армении и помощнику вице-спикера, на момент публикации этого материала ответы получены не были.

Директор Института Кавказа Александр Искандарян считает, что существуют варианты, которые могут позволить Еревану и Москве снять вопрос МУС. По его словам, невозможно даже вообразить возможность ареста президента ядерной державы. «В политической реальности невозможно представить это. Поэтому Ереван либо может просто отложить ратификацию Римского статута, либо стороны могут найти какую-то юридическую лазейку и воспользоваться ею,— сказал господин Искандарян “Ъ”.— Другое дело, что любая подобная буря в стакане воды оставляет свой осадок в армяно-российских отношениях и этим пытаются воспользоваться третьи стороны».

Аршалуйс Мгдесян, Ереван; Владимир Соловьев, Анатолий Костырев