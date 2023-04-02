Трамп выступит с речью после вероятного предъявления ему обвинения

45-й президент США Дональд Трамп выступит во Флориде 4 апреля вечером, после предъявления ему обвинения в Нью-Йорке. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на офис господина Трампа.

Ожидается, что экс-президенту предъявят обвинение, снимут отпечатки пальцев и сфотографируют в здании суда Нью-Йорка во вторник днем. Предположительно Дональд Трамп предстанет перед судьей Хуаном Мерчаном из уголовного суда Манхэттена. Господин Мерчан председательствовал на уголовном процессе в 2022 году, в ходе которого компания господина Трампа, занимающаяся недвижимостью, была признана виновной в налоговом мошенничестве.

Экс-президент планирует вылететь в Нью-Йорк в понедельник из своего поместья Мар-а-Лаго во Флориде и провести ночь в Trump Tower, прежде чем предстать перед судом, ранее сообщил Reuters человек, знакомый с этим вопросом.

Дональд Трамп планирует вернуться во Флориду после явки в суд и выступить с речью на своем курорте Мар-а-Лаго в Палм-Бич в 20:15, сообщает его офис. Штаб господина Трампа отказался комментировать, что он скажет. Источник, знакомый с вопросом, заявил, что экс-президент, вероятно, сосредоточится на том, что, по его мнению, является политическим преследованием и «использованием системы правосудия в качестве политического оружия для манипулирования выборами». В конце 2022 года Дональд Трамп подал заявку на участие в президентских выборах в 2024 году.

Адвокат господина Трампа Джо Такопина тем временем назвал обвинительный акт «политическим преследованием».

30 марта жюри присяжных в суде Нью-Йорка вынесло обвинительное заключение по делу о причастности политика к выплате $130 тыс. порноактрисе Сторми Дэниелс.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Дональда Трампа призвали в суд».

Мария Федотова