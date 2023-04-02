Секретарь СНБО Украины предложил переименовать Севастополь в «Объект №6»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов опубликовал программу «12 шагов по деоккупации Крыма». В ней господин Данилов предложил демонтировать Крымский мост, переименовать Севастополь в «Объект №6», а также установить памятник «Русский военный корабль идет…».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Данилов

Фото: Офис Президента Украины Алексей Данилов

Фото: Офис Президента Украины

По мнению господина Данилова, переименование Севастополя необходимо, поскольку город играет определенную роль в российской идеологии, мифотворчестве и переписывании истории. Еще одно возможное название Севастополя, предложенное Алексеем Даниловым,— Ахтиар (с крымскотатарского «ак» — «белый», «яр» — «крутой берег, обрыв у моря»). Это название Севастополь носил с 1783 по 1784 год и с 1797 по 1826 год.

В программу также включен пункт о депортации всех российских граждан, «незаконно приехавших проживать» на полуостров после 2014 года.

Все предложения из программы «12 шагов по деоккупации Крыма» были подготовлены аппаратом СНБО при участии экспертов. Их планируют включить в обновленную «Стратегию деоккупации Крыма».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, комментируя эту инициативу, заявил, что к заявлениям украинских политиков нельзя относиться серьезно. «Новости от украинских политиков больше похожи на записи в медицинской карте из палаты №6. Нельзя серьезно относиться к заявлениям и комментариям больных людей. Их надо лечить, чем и занимаются сейчас наши военные»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина