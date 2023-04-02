Наперегонки с Китаем

В выходные вице-президент США Камала Харрис завершила турне по странам Африки. За восемь дней политик посетила Гану, Танзанию и Замбию. Она стала самым высокопоставленным чиновником администрации Байдена, побывавшим в Африке в нынешнем году. Американские СМИ не скрывают, что главная цель визита — противодействие Китаю, влияние которого на континенте за последние десять лет значительно возросло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во время визита в Гану вице-президент США Камала Харрис (в центре) посетила форт Кейп-Кост, некогда крупный пункт работорговли

Фото: Misper Apawu / AP Во время визита в Гану вице-президент США Камала Харрис (в центре) посетила форт Кейп-Кост, некогда крупный пункт работорговли

Фото: Misper Apawu / AP

После декабрьского саммита «США—Африка» в странах континента побывали не менее 18 американских чиновников. Среди них такие высокопоставленные фигуры, как министр финансов США Джанет Йеллен, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, первая леди Джилл Байден и, наконец, госсекретарь США Энтони Блинкен. В общей сложности они объехали 11 африканских стран. Однако визиту Камалы Харрис придавалось особое значение. Она первая женщина и первая представительница «цветного населения» на посту вице-президента США.

В повестке визита Харрис был широкий круг вопросов: торговля и инвестиции, связь и цифровизация, соблюдение прав женщин, изменение климата и продовольственная безопасность, а также проблема долгового бремени.

Первой остановкой вице-президента стала Гана, куда она прибыла в сопровождении супруга Дугласа Эмхоффа. Выбор страны не случаен. Гана — традиционный и привилегированный партнер США на континенте, торговый оборот двух стран достигает $1,2 млрд.

Это страна с достаточно диверсифицированной по африканским меркам экономикой, где регулярно проходят конкурентные демократические выборы. Однако из-за последствий пандемии и конфликта в Европе Гана переживает самый тяжелый за последние 20 лет экономический кризис, который сопровождается более чем 50-процентной инфляцией и угрожает серьезной дестабилизацией.

Администрация президента Наны Акуфо-Аддо ведет трудные переговоры о реструктуризации долга, который в январе достиг 93,5% ВВП. От их исхода зависит, получит ли страна кредит от МВФ на сумму $3 млрд. Камала Харрис пообещала содействовать Гане в решении вопроса и анонсировала американскую помощь Аккре в размере $139 млн в 2024 финансовом году. Кроме того, предполагается выделить Гане и ее соседям — Бенину, Кот-д`Ивуару и Того — дополнительные $100 млн на борьбу с угрозой со стороны джихадистских группировок.

Примечательно, что накануне прилета Камалы Харрис министр финансов Ганы Кен Офори-Атта улетал на переговоры в Пекин.

И все же, пытаясь расположить к себе хозяев, госпожа Харрис старалась избегать публичного упоминания Китая и других потенциально раздражающих тем. Тем не менее на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Нана Акуфо-Аддо назвал озабоченность американской администрации китайской экспансией в Африке «навязчивой» и добавил, что на континенте такую точку зрения не разделяют.

Вместо традиционных поездок в лагеря беженцев или благотворительные учреждения вице-президент США посетила в Аккре звукозаписывающую студию, побывала на банкете, устроенном по случаю ее приезда ганскими, американскими и ганско-американскими бизнесменами, встретилась за круглым столом с местными предпринимательницами. А вместо привычных заявлений о гуманитарных катастрофах и конфликтах звучало много комплиментов в адрес местной молодежи и ее креативности.

На второй день визита в Гану Камала Харрис отправилась в город Кейп-Кост, где посетила одноименный форт XVII века — некогда крупный центр работорговли, откуда в Новый Свет вывозились чернокожие невольники. Ранее, в 2009 году, в подземельях Кейп-Коста побывал с семьей Барак Обама. Но интерес госпожи Харрис был более личным: вполне возможно, что предки ее отца — уроженца Ямайки — тоже прошли через это мрачное место, перед тем как попасть в Новый Свет.

Общее, пусть даже мрачное, прошлое стало эффектным фоном для разговора о настоящем. Политик обещала всячески содействовать углублению связей Ганы с преуспевающей ганской диаспорой в США.

29 марта госпожа Харрис на три дня отправилась в Танзанию, где первая в истории США женщина вице-президент встретилась с первой в истории Танзании женщиной-президентом Самией Сулуху Хасан. Неудивительно, что вопросы демократии, гендерного равенства и эмансипации женщин в политике и бизнесе вышли на первый план их дискуссий.

Однако в Танзании Камала Харрис вступила на зыбкую почву. Несмотря на то что «Мама Самия», как называют президента Танзании соотечественники, резко поменяла курс своего авторитарного предшественника (например, сняла запреты на оппозиционные партии и митинги и восстановила диалог с западными странами), китайская модель развития остается предпочтительной в глазах танзанийской элиты и части населения. Китай по-прежнему крупнейший торговый партнер Танзании.

Пекин, в частности, стал первой неафриканской столицей, в которой побывала президент Танзании после вступления в должность.

Тем не менее Камала Харрис пообещала нарастить объемы американского экспорта в Танзанию вдвое — до $500 млн — и ускорить строительство в стране завода по переработке никеля для батарей электромобилей. Кроме того, в 2024 году Танзания получит от США помощь в размере $560 млн. В Дар-эс-Саламе вице-президент США также встретилась с танзанийскими стартаперами.

В столицу Замбии Лусаку — конечную остановку своего путешествия — вице-президент приехала всего на один день. Но именно там ее встретили как родную. Дело в том, что в детстве госпожа Харрис с сестрой жили в Лусаке у дедушки по материнской линии — выходца из Индии, который в 1960-х годах работал в Замбии. Но все же визит не был просто данью ностальгии.

Ставший президентом Замбии в августе 2021 года либеральный бизнесмен Хакаинде Хичилема начал демократические реформы и взял курс на всестороннее укрепление отношений с США, за что неоднократно удостаивался комплиментов от американских чиновников. А незадолго до визита госпожи Харрис он даже выступил сопредседателем организованного Вашингтоном второго «Саммита за демократию».

Однако главной темой двусторонних переговоров стала не политика, а экономика. В 2020 году Замбия — первой в постпандемийной Африке — пережила дефолт.

Сейчас Замбия ведет трудные переговоры о реструктуризации внешнего долга в $13 млрд, в их пробуксовке США упрекают Китай, одного из главных кредиторов африканской страны.

Камала Харрис пообещала содействовать решению этого вопроса, на который уходят все время и энергия президента Хичилемы, и выделить в 2024 году Замбии $505 млн на реализацию реформ в таких сферах, как управление, здравоохранение и экология. В частности, США рассчитывают оказать содействие более чем 116 млн фермеров в продвижении методов ведения сельского хозяйства, не причиняющих ущерба окружающей среде. Не забыли поговорить и о перспективах добычи меди — одного из ключевых элементов «зеленого перехода».

С приходом к власти в Демократической Республике Конго и Замбии лояльных США правительств у Вашингтона ненадолго открылось окно возможностей для укрепления позиций американского бизнеса в добыче и переработке редкоземельных металлов, рынок которых в значительной мере контролирует Китай. Замбия — второй по величине производитель меди, входящей в «большую пятерку» металлов, необходимых для глобального энергоперехода. По итогам визита вице-президента США в Африку было объявлено, что власти США и частные американские компании предоставят Африке более $7 млрд в рамках различных инициатив, связанных с зеленой энергетикой, сельским хозяйством и борьбой с изменениями климата.

Алексей Целунов