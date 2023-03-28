Стройка на время, должник навсегда

Инициатива «Один пояс, один путь», заявленная лидером КНР Си Цзиньпином в 2013 году как масштабный проект развития торговли и экономик стран, в итоге превратила Китай в одного из мировых лидеров по кредитованию других стран. И как отмечается в докладе AidData, если сначала партнеры Китая брали у него кредиты на реализацию проектов, то теперь они массово занимают у него средства, чтобы погасить изначальные долги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель КНР Си Цзиньпин (в центре)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Председатель КНР Си Цзиньпин (в центре)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Все последнее десятилетие Китай активно одалживал странам Азии, Африки и Европы миллиарды долларов на реализацию инфраструктурных проектов в рамках инициативы «Один пояс, один путь» (BRI). Благодаря этому он стал одним из крупнейших кредиторов планеты. Но как выяснили исследователи из Всемирного банка, Гарвардской школы Кеннеди, Кильского института мировой экономики и американской исследовательской лаборатории AidData, за последние годы Китай сумел стать и одним из главных спасителей мировой экономики.

Согласно новому исследованию от AidData, Китай только в период с 2000 по 2021 год выдал экстренные кредиты странам, находящимся в тяжелом экономическом положении, на общую сумму порядка $240 млрд. Из них $185 млрд были выданы только за последние пять лет (с 2016 по 2021 год).

В общей сложности получателями этой помощи стали 22 страны. Практически все из них — участники BRI с низким или средним уровнем доходов. И все из них — должники Китая по проектам в рамках BRI.

Кроме того, авторы обнаружили, что Китай активно использует валютные свопы для предоставления экстренной помощи своим партнерам.

КНР начала использовать этот инструмент в 2008 году и с тех пор успела подписать соглашения с 40 центробанками. Анализ финансовых отчетностей банков этих стран показал, что из $240 млрд экстренных кредитов, выданных Китаем, $170 млрд были выданы в форме своп-линий. А остальные $70 млрд — государственными банками и предприятиями КНР, включая нефтегазовые компании.

Авторы доклада приходят к выводу, что Китай систематически прибегает к экстренному оказанию финансовой помощи странам-партнерам по BRI, чтобы те могли продолжать платить по кредитам, выданным Китаем ранее на реализацию всевозможных проектов в рамках того же BRI.

Китай занимается тем же, чем и Международный валютный фонд и США, отмечают авторы доклада.

Разница лишь в масштабах (объемы китайской помощи в разы скромнее), а также в той цене, которую должникам приходится платить за эту помощь. Так, годовая ставка по кредитам от МВФ — 2%, в то время как от ЦБ Китая — 5%.

Сама же идея делать экономически слабые страны своими должниками, чтобы нарастить собственное влияние на международной арене, и вовсе повторяет политику США. «Мы видим исторические параллели с эпохой, когда США начали свой путь к становлению мировой финансовой державы, особенно в 1930-х годах и после Второй мировой войны»,— говорится в докладе.

Кирилл Сарханянц