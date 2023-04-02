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Коммерсантъ FM
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Путин проведет полноформатное заседание Совета безопасности

Президент России Владимир Путин на следующей неделе созовет полноформатное заседание Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Последний раз заседание совета в таком формате проходило в октябре 2022 года.

«Да. Совбез планируется. Тему сообщим»,— сказал Дмитрий Песков «РИА Новости», отвечая на вопрос о том, созовет ли Владимир Путин полноформатное заседание. Ранее сегодня, 2 апреля, в анонсе программы «Москва. Кремль. Путин» говорилось, что на следующей неделе президент проведет заседание «большого Совбеза».

Заседания президента с членами Совета безопасности проходят регулярно: как правило, раз в неделю. Полноформатные заседания совета в присутствии всех его членов проходят значительно реже. В состав Совета безопасности входят руководители силовых ведомств, полномочные представители президента, главы палат парламента.

Лусине Баласян

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