В бассейне на севере Москвы утонул 7-летний мальчик

Во время занятий в бассейне на севере Москвы утонул семилетний мальчик. Он прыгнул в воду, но не смог всплыть, сообщили в столичной прокуратуре. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Инцидент произошел 1 апреля, как сообщает телеканал РЕН ТВ, во время пересменки тренеров по плаванию. Когда мальчика достали из воды, он был без сознания. Ребенок умер по дороге в больницу. Telegram-канал Shot пишет, что это произошло в спортивной школе олимпийского резерва «Белые медведи» в Ховрино.

Следователи изъяли служебную документацию и осматривают записи камер видеонаблюдения, допрашивают сотрудников комплекса. Максимальное наказание по ч. 2 ст. 238 УК РФ — лишение свободы на срок до шести лет.

Лусине Баласян