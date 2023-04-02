Крупнейший страховщик морских перевозок назвал опасным использование Россией «теневого флота»

Исполнительный директор одной из крупнейших компаний по страхованию танкеров, Gard, Рольф Торе Роппестад в разговоре с Financial Times (FT) выразил опасения, что «теневой флот» России из устаревших и имеющих проблемы со страхованием танкеров создает риски масштабного разлива нефти.

С начала военной операции России на Украине на рынке появилось несколько тысяч новых танкеров. Они работают без страховки участников Международной группы клубов взаимного страхования. Клуб страхует примерно 90% мировых морских перевозок. Согласно данным судовых записей и страховых экспертов, такие трейдеры обращаются к страховщикам из России и стран Ближнего Востока.

Используемые такими трейдерами танкеры, как правило, старше 25 лет, следует из данных Equasis на 2020 год. При этом суда, страхуемые клубом, обычно «намного моложе», отмечает FT. Издание напоминает, что страховка от клуба — одно из условий захода в крупные мировые порты.

«Никто не поможет разобраться с этим беспорядком. Это социальная и экологическая катастрофа, ожидающая своего часа, и она должна вызывать у всех нас большое беспокойство»,— сказал Рольф Торе Роппестад.

Господин Роппестад отметил, что с ростом «теневого флота» риски природных катастроф будут увеличиваться. По его мнению, более мелкие страховщики могут не справиться с последствиями разливов нефти.

5 декабря вступило в силу эмбарго ЕС и G7 на российскую нефть. В феврале Bloomberg сообщало, что Россия собрала «теневой флот» более чем из 600 танкеров стоимостью более $2 млрд. Собеседники издания говорили, что так РФ пытается обойти эмбарго, которым странам ЕС и G7 запрещается покупать российскую нефть дороже $60 за баррель.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Теневой флот ширится».

Олеся Павленко