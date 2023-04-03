Дело начинается с зарядки

Суд в Крыму рассмотрит иск местного бизнесмена к ростовской компании и аккумуляторному заводу из Узбекистана на 257 млн руб. за использование зарегистрированного им товарного знака. Речь идет об аккумуляторах KUCH, которые узбекистанский производитель поставляет, в том числе, для установки на «КамАЗы». Юристы считают, что, возможно, истец — «патентный тролль», но если суд установит его право на зарегистрированный товарный знак аккумуляторов, ответственность понесет вся цепочка задействованных в реализации продукции лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Арбитражный суд республики Крым рассмотрит иск индивидуального предпринимателя Артема Палийчука из Симферополя к ростовскому ООО «АРС Моторс», а также Джизакскому аккумуляторному заводу (Ташкент, Узбекистан). Он взыскивает с них компенсацию за использование зарегистрированного им товарного знака автомобильных аккумуляторов KUCH и их компонентов. С ростовской компании господин Палийчук требует 6,2 млн руб., а с ташкентского завода — 257,3 млн руб.

Как отмечается в определении суда, Джизакский аккумуляторный завод поставлял свою продукцию под товарным знаком KUCH на территорию РФ в адрес крупнейшего российского производителя тяжелых грузовиков ПАО «КамАЗ» из Татарстана. Этот факт подтверждается данными таможни (ранее суд истребовал у нее данные по операциям, проводившимся с 2019 до 2022 года). ПАО «КамАЗ» привлечено в качестве третьего лица. По мнению симферопольского бизнесмена, поставка продукции под зарегистрированным за ним товарным знаком нарушила его права на объект интеллектуальной собственности.

Как указано на сайте бизнес-миссии Made in Uzbekistan, организатором которой выступает Министерство инвестиций и внешней торговли Татарстана, продукцией ташкентского завода комплектовались автомобили, выпускаемые на заводах: ПАО «КамАЗ», GMUz, Manauto, Samauto, а также сельскохозяйственная техника компании «Узагросаноатмашхолдинг». Помимо этого свою продукцию аккумуляторный завод экспортирует в страны Азии.

На сайте Джизакского аккумуляторного завода указано, что производимые аккумуляторы продаются под торговой маркой JAZ Battery.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ИП Артем Палийчук занимается торговлей автодеталями и узлами, а также владеет компанией «Магнат-Ойл» с тем же видом деятельности, зарегистрированной в Симферополе в 2014 году. В 2021 году «Магнат-Ойл» показала доход свыше 120 млн руб. Всего за предпринимателем в Роспатенте числится 22 товарных знака, и еще девять заявок подано на регистрацию. Среди зарегистрированных в реестре товарных знаков РФ Роспатента за Артемом Палийчуком зарегистрирован и товарный знак на аккумуляторы KUCH.

Согласно данным сайта Джизакского аккумуляторного завода, предприятие основано в 2003 году. Завод обладает производственной мощностью 800 тыс. аккумуляторов в год.

Как следует из судебных документов, Ташкентская компания заявила о необходимости завершить производство по делу, указав, что иск не подлежит рассмотрению в арбитражном суде РФ. Ответчик сослался на то, что зарегистрирован в Узбекистане, и на него не распространяется российская юрисдикция. Также он заявил об аффилированности истца и другого ответчика ООО «АРС Моторс», признавшего иск, а также о недобросовестном поведении истца по регистрации торгового знака KUCH на территории РФ.

Суд с ответчиком не согласился, сославшись на то, что требование возникло из причинения вреда на территории РФ, а кроме того, спорные отношения имеют тесную связь с Россией. В качестве подтверждения этого суд указал на тот факт, что руководитель органа управления иностранной компании зарегистрирован в Российской Федерации, а сайт с доменным именем, в отношении которого возник спор, ориентирован на российскую аудиторию. В итоге суд определил, что истец вправе предъявлять иск в российский суд. Рассмотрение дела назначено на 3 апреля.

В краснодарской юридической компании «Бизбренд-Юг», специализирующейся на защите интеллектуальной собственности, считают, что подсудность дела определена верно, и крымский арбитраж вправе рассматривать этот спор.

«Прогнозировать исход дела пока рано, оно может иметь разное развитие. Обычно такие процессы имеют затяжной характер и проходят не одну инстанцию, в том числе возможно оспаривание такого товарного знака. Вместе с тем нельзя и исключать вероятность того, что это один из примеров дел с участием так называемых патентных троллей, от которых не застрахованы даже крупные компании. Но если суд установит факт нарушения права на использование товарного знака, ответственность за это понесет вся цепочка лиц, задействованных в реализации продукции, помимо конечного потребителя»,— отметила руководитель юрфирмы Елена Акулова.

Михаил Волкодав

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