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Коммерсантъ FM
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В Финляндии начались парламентские выборы

В Финляндии проходят выборы в парламент страны. Избирательные участки открылись в 9:00 по местному времени (совпадает с московским) и будут работать до 20:00, сообщает Министерство юстиции страны.

В выборах принимают участие 2424 кандидата от 22 партий. Они борются за 200 мандатов. По итогам выборов будет сформировано новое правительство и назначен премьер-министр. Предварительные результаты выборов будут опубликованы сразу после закрытия избирательных участков.

На досрочном голосовании, которое прошло с 22 по 28 марта, проголосовали 39,8% жителей (1,7 млн избирателей), что стало новым рекордом для страны. В выборах за рубежом проголосовали 1,7% избирателей.

Прошлые выборы в финский парламент состоялись весной 2019 года. Правительство сформировало пять партий: Социал-демократическая партия, «Финляндский центр», «Союз зеленых», «Левый союз» и Шведская народная партия.

Олеся Павленко

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