В аэропорту Норильска из-за метеоусловий задержаны прилеты и вылеты больше 20 рейсов

В норильском аэропорту из-за непогоды объявлены длительные задержки на прибытие и выполнение 22 рейсов авиакомпаний «Сибирь» и «Нордстар» из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы, Красноярска, Абакана, Перми и в обратном направлении в Санкт-Петербург, Абакан, Новосибирск, Москву, Пермь и Красноярск с максимальной продолжительностью около двух суток. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В аэропортах Новосибирска, Красноярска, Абакана транспортными прокурорами организованы надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в период ожидания рейсов.

По данным сайта мэрии Норильска, 2 апреля в городе сохраняется «штормовое предупреждение по очень сильному ветру», объявленное с 19:00 31-го марта.

Илья Николаев