Пятеро россиян пострадали в аварии на Кубе

Как минимум пять российских туристов получили травмы разной степени тяжести в аварии с участием экскурсионного автобуса недалеко от города Тринидад в центральной части Кубы. Двоим пострадавшим сделали операцию. Об этом ТАСС сообщила генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе.

Экскурсионный автобус с российскими и французскими туристами ехал из Тринидада в Варадеро. Навстречу ему выехал большегруз, водитель автобуса совершил маневр, автобус попал в кювет и перевернулся. «Пятеро россиян получили ушибы, травмы разной степени тяжести, двоим из них была необходима операция»,— рассказала Нана Мгеладзе. Состояние туристов оценивается как стабильное.

На Кубе ежедневно случается около 30 аварий. Возраст большей части автомобилей в этой стране превышает 50 лет.

Анастасия Ларина