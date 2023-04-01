В Афганистане талибы закрыли основанную женщинами радиостанцию

Основанная женщинами радиостанция в Афганистане закрыта за трансляцию музыки во время священного месяца Рамадан. Об этом сообщает AP со ссылкой на представителя движения «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено), талибы захватили власть в стране в августе 2021 года. Глава радиостанции Наджия Сорош какие-либо нарушения отрицает.

«Садай Банован», что на языке дари означает «Женский голос», является единственной радиостанцией Афганистана, управляемой женщинами, была основана десять лет назад. На радиостанции работают восемь сотрудников, шесть из них женщины.

Моезуддин Ахмади, директор по информации и культуре провинции Бадахшан, сказал, что радиостанция несколько раз нарушала «законы и предписания Исламского эмирата», транслируя песни и музыку во время Рамадана. Официального запрета на музыку в Афганистане нет.

«Если эта радиостанция примет политику Исламского эмирата Афганистан и даст гарантию, что подобное больше не повторится, мы позволим ей снова работать»,— заявил господин Ахмади. Госпожа Сорош назвала произошедшее заговором. «Мы не транслировали никакой музыки»,— заявила она.

Движение «Талибан» запретило женщинам большинство форм трудоустройства и получения образования после шестого класса, включая университет. Во время своего предыдущего правления в конце 1990-х годов талибы запретили работу большинства теле-, радио- и газет в стране. После захвата власти в 2021 году потеряли работу многие журналисты. По данным Ассоциации независимых журналистов Афганистана, средства массовой информации закрывались из-за нехватки средств или из-за того, что сотрудники покинули страну.

Мария Федотова