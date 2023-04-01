Путин подписал указ о применении платформы «Гостех»

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить начало работы единой цифровой платформы РФ «Гостех» к 1 апреля 2023 года в соответствии с требованиями законодательства страны. В том числе речь идет о требованиях по защите информации, содержащейся в государственных информационных системах (ГИС). Соответствующий указ подписан 31 марта и опубликован на портале правовой информации сегодня, 1 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Переход на платформу ключевых федеральных ГИС начнется 1 апреля.

«Оператором платформы ''Гостех'' с операторами государственных информсистем заключаются соглашения о распределении ответственности между этими лицами»,— говорится в тексте документа. Эксплуатация ГИС с использованием «Гостеха» невозможна, если они содержат гостайну, служебную тайну в области обороны, тайну следствия и судопроизводства, а также сведения о лицах, в отношении которых принято решение о применении мер госзащиты.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

«Гостех» станет средой разработки гос-IT и позволит властям сэкономить на использовании уже оплаченных госзаказчиками систем другими госорганами. До перевода на платформу «Гостех» ГИС ждет усиленная проверка — перевод по причинам безопасности потребует больше усилий и времени, чем предполагалось. Сроки эксперимента по повышению уровня защищенности ГИС продлены на год, до 30 марта 2024 года.

Усилить безопасность ГИС потребовалось в том числе из-за масштабных атак на них после начала военной операции РФ.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Санитарная обработка кода».

Мария Федотова