На месте трехэтажного H&M на Тверской открылся магазин Gloria Jeans

Флагманский магазин Gloria Jeans на площади 4,7 тыс. квадратных метров открылся на Тверской, где ранее располагался крупнейший в России магазин шведского ритейлера H&M. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».

Как рассказали в Gloria Jeans, магазин на Тверской — крупнейший из действующих монобрендовых магазинов в России. Там есть зона кастомизации, а также развлекательные и лаунж-пространства. Праздничное открытие пройдет 8–9 апреля. Компания выиграла тендер на эту площадь в марте, несмотря на большую конкуренцию.

Gloria Jeans сообщила об открытии магазинов на площадях H&M в конце декабря. По словам председателя совета директоров Gloria Jeans Владимира Мельникова, первые дни работы магазинов превзошли ожидания. H&M объявил об уходе с российского рынка в июле прошлого года.

Сейчас магазины Gloria Jeans работают в Белоруссии и Казахстане, компания планирует выйти на рынки Азии и Израиля. Примерно по 20% продукции производится в России, Китае и Вьетнаме, остальное — в Турции, Индии и других странах.

Анастасия Ларина