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Коммерсантъ FM
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Росфинмониторинг внес в список экстремистов 19-летнего активиста из Карелии

В перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга внесли Никиту Клюня 2003 года рождения из города Питкяранта. В марте его арестовали по делу о диверсии на железной дороге.

19-летний Никита Клюня — вице-председатель национального совета Гражданского альянса России. Его задержали 8 марта в городе Сортавала, на следующий день Петрозаводский городской суд арестовал его на два месяца. Глава альянса Олег Филатчев сообщал, что карельскому активисту предъявили обвинения по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Эта статья предусматривает наказание на срок от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

По словам господина Филатчева, участие в «диверсии на железной дороге» активисту вменяют из-за того, что «кто-то скинул ему в личные сообщения инструкцию по изготовлению взрывчатого вещества». Также сторона обвинения опиралась «на показания двух свидетелей, которые пошли на сделку со следствием и заявили, что господин Клюня — якобы организатор инкриминируемых ему деяний», рассказывал Олег Филатчев, который назвал обвинения надуманными.

Лаура Кеффер

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