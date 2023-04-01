Движение на трассе М-4 «Дон» затруднено из-за ремонта моста через реку Северский Донец

На трассе М-4 «Дон» с 930-го по 910-й км в сторону Ростова-на-Дону затруднено движение из-за ремонтно-восстановительных работ на мосту через реку Северский Донец, сообщила ТАСС пресс-служба ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что движение транспорта осуществляется по правой стороне моста, по одной полосе в каждом направлении. В связи с сужением проезжей части автомобили движутся плотным потоком, отметили в Госавтоинспекции.

Движение в сторону Москвы осуществляется в штатном режиме. ГИБДД призвала водителей обращать особое внимание на дорожную обстановку и погодные условия. Автомобилистам, в частности, рекомендуется заранее изучить маршрут движения, а также планировать возможные пути объезда при поездках на дальние расстояния. В случае непогоды и заторов на дорогах ведомство рекомендовало отказаться от дальних поездок, а в городах по возможности пользоваться общественным транспортом.

До позднего вечера 31 марта МЧС и власти Ростовской области продолжали устранять последствия мощнейшего снегопада, продолжавшегося около суток. В результате природного катаклизма около тысячи автомобилей застряли на автодороге М-4 «Дон», собрав гигантскую пробку протяженностью от 50 до 70 км. Многие водители часами ждали помощи без воды, еды и топлива. Снегопад также вызвал отключение электричества в населенных пунктах.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Дорога на юг завела на север».

Эрдни Кагалтынов