Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Движение на трассе М-4 «Дон» затруднено из-за ремонта моста через реку Северский Донец

На трассе М-4 «Дон» с 930-го по 910-й км в сторону Ростова-на-Дону затруднено движение из-за ремонтно-восстановительных работ на мосту через реку Северский Донец, сообщила ТАСС пресс-служба ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что движение транспорта осуществляется по правой стороне моста, по одной полосе в каждом направлении. В связи с сужением проезжей части автомобили движутся плотным потоком, отметили в Госавтоинспекции.

Движение в сторону Москвы осуществляется в штатном режиме. ГИБДД призвала водителей обращать особое внимание на дорожную обстановку и погодные условия. Автомобилистам, в частности, рекомендуется заранее изучить маршрут движения, а также планировать возможные пути объезда при поездках на дальние расстояния. В случае непогоды и заторов на дорогах ведомство рекомендовало отказаться от дальних поездок, а в городах по возможности пользоваться общественным транспортом.

До позднего вечера 31 марта МЧС и власти Ростовской области продолжали устранять последствия мощнейшего снегопада, продолжавшегося около суток. В результате природного катаклизма около тысячи автомобилей застряли на автодороге М-4 «Дон», собрав гигантскую пробку протяженностью от 50 до 70 км. Многие водители часами ждали помощи без воды, еды и топлива. Снегопад также вызвал отключение электричества в населенных пунктах.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Дорога на юг завела на север».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...