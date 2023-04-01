Сбербанк повысил комиссии для магазинов за QR-платежи

С сегодняшнего дня, 1 апреля, Сбербанк повышает комиссии для магазинов за прием QR-кодов к оплате по сервису SberPay. Тарифы за эквайринг и за QR-коды составят от 1,25 до 2,5% в зависимости от категории магазинов и оборотов бизнеса. Представитель банка заявил РБК, что полученные от комиссии средства направят на дополнительные преимущества при оплате по SberPay QR для физлиц.

Сбербанк запустил оплату по QR-коду в 2019 году. Сначала тарифы составляли от 0,6 до 1,5% от суммы платежа, после чего их несколько раз меняли. С сентября 2022-го платежи по QR-коду были дешевле на 20%.

C 31 марта Сбербанк отменил комиссию на все виды денежных переводов в рублях для военнослужащих, участвующих в военной операции на Украине. Для тех из них, кто получает зачисления на карту «Сбера», также временно отменена комиссия на все виды переводов в рублях: по телефону, карте и счету.

Лаура Кеффер