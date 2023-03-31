Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сбербанк отменил комиссию за переводы для участников спецоперации

Сбербанк с 31 марта отменил комиссию на все виды денежных переводов в рублях для военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации. Также на время военной операции отменена комиссия на все виды переводов в рублях: по телефону, карте и счету — для военнослужащих, получающих зачисления на карту «Сбера».

«Опция уже на 100% реализована во всех дистанционных каналах. Перевести деньги без комиссии можно не только клиентам Сбера, но и клиентам других банков в пределах РФ, а также через СБП в пределах установленных лимитов»,— говорится в сообщении на сайте банка.

Функция переводов без комиссии для участвующих в российской военной операции на Украине клиентов Сбербанка подключается автоматически. В мобильном приложении банка в разделе «Профиль — У вас подключено» появится опция «Переводы без комиссии», объяснили в кредитной организации.

Ранее в рамках поддержки клиентов—участников военной операции Сбербанк отменил комиссию за снятие наличных в банкоматах Промсвязьбанка и РНКБ по картам платежной системы «Мир». Кроме того, Сбербанк предоставил военнослужащим возможность оформлять карты на территории призывных пунктов.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...