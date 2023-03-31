Сбербанк отменил комиссию за переводы для участников спецоперации

Сбербанк с 31 марта отменил комиссию на все виды денежных переводов в рублях для военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации. Также на время военной операции отменена комиссия на все виды переводов в рублях: по телефону, карте и счету — для военнослужащих, получающих зачисления на карту «Сбера».

«Опция уже на 100% реализована во всех дистанционных каналах. Перевести деньги без комиссии можно не только клиентам Сбера, но и клиентам других банков в пределах РФ, а также через СБП в пределах установленных лимитов»,— говорится в сообщении на сайте банка.

Функция переводов без комиссии для участвующих в российской военной операции на Украине клиентов Сбербанка подключается автоматически. В мобильном приложении банка в разделе «Профиль — У вас подключено» появится опция «Переводы без комиссии», объяснили в кредитной организации.

Ранее в рамках поддержки клиентов—участников военной операции Сбербанк отменил комиссию за снятие наличных в банкоматах Промсвязьбанка и РНКБ по картам платежной системы «Мир». Кроме того, Сбербанк предоставил военнослужащим возможность оформлять карты на территории призывных пунктов.