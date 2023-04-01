Экс-главу поселка в Приангарье приговорили к условному сроку за пожар, который уничтожил 70 домов

Нижнеилимский районный суд признал виновной экс-главу поселка в Иркутской области в халатности. Как установил суд, из-за действия чиновницы сгорели 70 домов. Ее приговорили к двум годам и двум месяцам условного заключения с испытательным сроком три с половиной года. Неизвестно, признала ли чиновница вину.

Экс-глава Дальнинского муниципального образования признана виновной в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ), мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и халатности, повлекшей причинение крупного ущерба (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ), говорится в сообщении регионального следственного управления СКР. Обвинения касались нескольких эпизодов.

В 2020 году экс-глава поселка подписала от своего имени и имени дочери трудовой договор. Она фиктивно приняла дочь на должность директора МКУК ИДЦ «Ангара». Утверждается, что та не выполняла трудовые обязанности, но за девять месяцев получила 195 тыс. руб.

Весной 2021 года экс-глава не организовала мероприятия для предотвращения чрезвычайных ситуаций — не заключила договор с организацией на обслуживание электросетей. Из-за их аварийной работы произошел обрыв линии электропередач, что привело к возгоранию сухой травы. Пожар распространился на жилые дома и соцобъекты. Было уничтожено 70 квартир, которые находились в собственности Нижнеилимского района, размер ущерба составил 12 млн руб.

Леонид Уварчев