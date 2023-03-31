МФТИ отказался от обязательного изучения китайского языка

Московский физико-технический институт (МФТИ) сообщил, что не станет вводить китайский язык в обязательную программу для обучения. В институте отметили, что по-прежнему считают инициативу «своевременной и перспективной», однако обсуждение ее внедрения «зашло в тупик».

«Для того чтобы не завязнуть в обсуждениях, а главное, не затягивать переходный период и дать студентам возможность изучать иностранные языки на традиционно высоком для Физтеха уровне, мы приняли решение вернуться к классической для МФТИ программе преподавания иностранных языков, которая реализовывалась в институте до 1 сентября 2021 года»,— говорится в сообщении МФТИ.

28 марта стало известно, что с сентября 2023 года студенты МФТИ будут изучать английский и китайский языки на обязательной основе. Вуз объяснил меру в том числе тем, что 27% научной литературы по тематике Физтеха выходит на китайском языке. Минобрнауки посчитало это решение «смелым шагом на пути к укреплению сотрудничества между Россией и Китаем».

Молодежный комитет института в ответ объявил сбор подписей под петицией к руководству. В петиции говорилось, что студенты против лишения права выбора между изучением других языков помимо китайского: испанский и французский руководство предлагало исключить из программы.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «В Физтехе наметился языковой барьер».

Лусине Баласян