В Физтехе наметился языковой барьер

Студенческий совет Московского физико-технического института объявил сбор подписей под петицией к руководству вуза с протестом «против политики принудительного изучения китайского языка». Накануне стало известно, что с сентября 2023 года студенты МФТИ будут изучать английский и китайский языки, а немецкий, французский и испанский исключат из учебной программы. В руководстве вуза реформу объясняют тем, что 27% научной литературы по тематике физтеха выходит на китайском языке. В Минобрнауки РФ решение МФТИ назвали «смелым шагом на пути к укреплению сотрудничества между Россией и Китаем». Продвигать китайский язык в российских школах и вузах пытаются с 2014 года, говорит эксперт, но его сложно изучать: уход в этот язык студентов МФТИ скорее ограничит, чем откроет новые возможности для российской науки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Не все студенты готовы заменить китайскими иероглифами алфавиты на латинской основе

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС Не все студенты готовы заменить китайскими иероглифами алфавиты на латинской основе

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Петицию в адрес ректора Дмитрия Ливанова «против изменений в преподавании иностранных языков в МФТИ», в частности «политики принудительного изучения китайского языка», опубликовал на странице «ВКонтакте» Молодежный комитет института (МКИ; существует с 2007 года).

Появление самой возможности изучать китайский язык инициаторы петиции назвали «отличным нововведением», но выступили «категорически против» лишения студентов права выбора между изучением других языков — в частности, испанского и немецкого.

Глава МКИ Илья Захаров недоумевает, зачем нужен «авральный подход в организации таких грандиозных изменений», призывая обеспечить «качество в преподавании иностранных языков» и обсудить нововведения со студентами и преподавателями. Текст петиции, по словам господина Захарова, согласован шестью школами МФТИ, в том числе физтех-школой бизнеса высоких технологий (ФБВТ) и физтех-школой прикладной математики и информатики (ФПМИ).

О нововведениях стало известно накануне. Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал текст письма главы департамента иностранных языков МФТИ Елены Базановой одному из проректоров вуза, в котором речь шла о том, что с осени 2023 года «основными языками» для студентов вуза станут английский и китайский. Госпожа Базанова дала понять, что студенты, начавшие учить испанский язык в 2022–2023 учебном году, смогут это делать и дальше, но другие иностранные языки в МФТИ более преподаваться не будут.

В пресс-службе МФТИ сообщили, что вуз «самым тщательным образом следит за качеством преподавания», «опираясь на самый передовой уровень науки и технологий».

Изучение студентами китайского языка как второго обязательного в ответ на запрос “Ъ” в вузе связали с тем, что до 27% научных статей «в профильных для МФТИ областях» написано по-китайски.

«По прогнозу исследователей, к 2030 году до половины всей технической и инженерной документации будет опубликовано на языке нашего восточного соседа»,— добавили в МФТИ, пообещав задействовать для новой программы двенадцать преподавателей, в том числе восемь носителей китайского языка.

В Минобрнауки РФ “Ъ” дали понять, что МФТИ самостоятельно принял решение (выбрать китайский язык вторым обязательным), обещая «уникальную программу по изучению технического языка для будущих ученых и инженеров», аналогов которой в России нет. «Действия МФТИ находятся в правовом поле»,— заверили в министерстве, назвав решения руководства вуза «смелым шагом на пути к укреплению международного сотрудничества между Россией и Китаем» и возможностью «серьезно усилить научно-технологическое развитие двух научных держав». «Но в первую очередь решение принято в интересах студентов»,— заверили в Минобрнауки, подчеркнув, что жалоб на новую учебную программу от них не поступало.

Основатель центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов вспоминает, что попытки активизировать изучение китайского языка в России предпринимаются как минимум с 2014 года, но моды на него не возникло «из-за сложности изучения, дефицита преподавателей и отсутствия явной практической мотивации».

При этом господин Фирсов говорит, что китайцы-ученые сами активно изучают европейские языки, в частности английский. «Когда Китай не отказывается от научной глобализации, а мы стремимся отказаться, это выглядит странно. К тому же наука в целом живет глобальной повесткой. Уход в китайский язык скорее ограничит, чем откроет новые научные возможности»,— рассуждает он.

«Психологический барьер для изучения китайского языка в стране велик, преподавательских кадров мало, а в условиях развития технологий машинного перевода необходимость усилий по изучению языка не будет очевидной большинству студентов»,— полагает политолог Михаил Виноградов. Исключением он считает граждан, ориентированных «на очную коммуникацию с китайской стороной»: «Ведение бизнеса в Китае без знания языка, действительно, малопродуктивно». «Возможности интегрироваться в китайскую науку у российских студентов минимальны — тогда как в западноевропейскую шансы будут оставаться выше при всех геополитических разломах»,— считает Алексей Фирсов, подчеркивая, что российские граждане «все равно остаются европейцами по структуре мышления и ценностной платформе».

Александр Воронов, Анна Васильева